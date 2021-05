„Pare că pandemia nici nu a fost, pare un miracol, în trei zile de când cu relaxări, jos masca, e minunat. Vreau o privire de insider. E un miracol sau e o farsă?„, a întrebat jurnalistul Robert Turcescu despre faza actuală a pandemiei, pe care o consideră „ relaxarea relaxărilor„.

„La nivel intern se merge într-o direcție bună. Nu înseamnă că am scăpat, că am trecut de ceea ce poate să se întâmple încă rău. Această pandemie evoluează în valuri. Nu înseamnă că a trecut, ne dorim să spunem asta. Depinde foarte mult de modul cum vom conștientiza că relaxarea nu trebuie să se facă brusc. Suntem într-un moment în care avem restricții, doar că am renunțat la o parte din ele„, a avertizat dr. Beatrice Mahler.

„Atâta timp cât nu vor fi imunizate categoriile vulnerabile, există riscul unui nou val. Nu putem vorbi de o zonă de confort la o contagiozitate de 30%„, a mai precizat specialistul.