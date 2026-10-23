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Consulul României la Lyon, Oleg Ungureanu, rechemat de la post. Ar urma să conducă Cancelaria premierului

Consulul României la Lyon, Oleg Ungureanu, rechemat de la post. Ar urma să conducă Cancelaria premierului
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Din cuprinsul articolului

Guvernul României a aprobat vineri rechemarea lui Oleg Ungureanu din funcția de consul general al României la Lyon, în Franța.

Oleg Ungureanu ar urma să devină șef al Cancelariei prim-ministrului Luca Niculescu

Potrivit unor surse guvernamentale, diplomatul ar urma să fie numit șef al Cancelariei prim-ministrului Luca Niculescu, funcție cu rang de ministru.

Decizia de rechemare a fost anunțată de Executiv printr-o hotărâre adoptată în ședința de vineri.

„Potrivit Hotărârii de Guvern, domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză”, a transmis Guvernul.

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Ungureanu a fost numit consul general la Lyon în 2023

Oleg Ungureanu a fost numit în funcția de consul general la Lyon în 2023. Rechemarea sa de la post ar urma să fie urmată de preluarea unei poziții în cadrul aparatului de lucru al premierului, însă numirea în fruntea Cancelariei nu a fost anunțată oficial în informațiile prezentate de Executiv.

Potrivit surselor guvernamentale citate, Ungureanu ar urma să îl înlocuiască pe actualul șef al Cancelariei prim-ministrului, într-o funcție care are rang de ministru și presupune coordonarea activității acestei structuri.

Luca Niculescu

Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Dacă numirea se va confirma, aceasta ar reprezenta o nouă desemnare a unui diplomat provenit din Ministerul Afacerilor Externe într-o poziție din echipa premierului Luca Niculescu.

Șefa de cabinet al prim-ministrului provine tot din Ministerul de Externe

Miercuri, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită director de cabinet al prim-ministrului. Aceasta este, potrivit informațiilor citate, prima numire recentă provenită din MAE în echipa guvernamentală, iar cea a lui Ungureanu ar fi a doua.

Schimbările au loc în contextul reorganizării echipei de la nivelul Cancelariei premierului. Deocamdată, Guvernul a confirmat oficial doar rechemarea lui Oleg Ungureanu din funcția diplomatică de la Lyon, în timp ce informația privind preluarea conducerii Cancelariei se bazează pe surse guvernamentale.

O eventuală numire urmează să fie confirmată oficial de autorități.

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