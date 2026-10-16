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Constantin Brâncuși este eroul volumului 2 al seriei care reconstituie, pe înțelesul copiilor, portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare

Constantin Brâncuși este eroul volumului 2 al seriei care reconstituie, pe înțelesul copiilor, portretele unor români remarcabili. De marți, la chioșcurile de ziare
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Din cuprinsul articolului

Secretele operelor lui Brâncuși

Colecția “Români de succes” continuă la chioșcurile de presă cu volumul CONSTANTIN BRÂNCUȘI ȘI COLOANA DIN VĂZDUH. Cei mici au ocazia să pornească într-o nouă aventură alături de Motanul Oscar pentru a afla povestea lui Constantin Brâncuși, artistul român considerat părintele sculpturii moderne. Veritabil ambasador al spiritului autentic românesc, personaj deopotrivă misterios și fascinant, Brâncuși le dezvăluie copiilor câteva dintre secretele din spatele creațiilor sale legendare: Coloana infinitului, Poarta sărutului și Masa Tăcerii. Partener de discuții și coleg de atelier îi este deja celebrul motan Oscar. Pentru un motan pasionat de artă ca mine, vizita în atelierul de la Paris al sculptorului Constantin Brâncuși a fost o încântare. Până la un punct. Adică până în momentul în care mi-am rănit coada lucrând cot la cot cu artistul la Coloana Infinitului. Sună dureros, dar povestea nu se termină aici. Ești gata să afli mai multe despre artă, despre ideile care prind aripi, dar și despre unul dintre cei mai interesanți și mai ingenioși sculptori din lume? Promit că această nouă aventură nu te va dezamăgi!”, le transmite Oscar copiilor.

Cărți cartonate cu ilustrații captivante

Prin Colecția “Români de succes”, cei mici vor descoperi inventatori, oameni de știință, personalități istorice sau artiști care au dat dovadă de pasiune și ambiție, și-au urmat visul și au reușit să schimbe în bine lumea în care trăim! Editura Corint Junior aduce acum această colecție valoroasă și la chioșcurile de ziare. Volumele destinate copiilor peste 6 ani sunt cartonate, iar paginile prind viață prin ilustrații captivante, pline de expresivitate. Cărțile îmbină armonios adevărul istoric cu farmecul imaginației.

Prin Colecția „Români de succes”, personalități marcante se transformă în eroi de poveste și ajung mai aproape de copii. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara.

Căutați CONSTANTIN BRÂNCUȘI ȘI COLOANA DIN VĂZDUH, începând din 20 octombrie! Preț 49.99 lei.

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Lăsați copiii să fie inspirați de Români de succes!

Volumele colecției și datele de apariție

Caragiale și magia cuvintelor – Acum la chioșcuri

Constantin Brâncuși și coloana din văzduh – 20 octombrie

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Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală – 2 decembrie

Ana Aslan și elixirul tinereții – 15 decembrie

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