Primul este un proiect care nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar cel de-al doilea, un edificiu de notorietate

la nivel regional, care se construiește de aproape 30 de ani. Care sunt poveștile din spatele celor două proiecte, le

aflăm chiar de la experimentatul arhitect băcăuan.

Constantin Amaiei profesează ca arhitect din 1982, când nici nu-și imagina că 10 ani mai târziu va demara lucrările

la unul dintre cele mai mari proiecte din țară:

Proiectul câștigător a fost ales în urma unui concurs organizat de Prefectura Bacău, Consiliul Județean și Episcopia

Română, își amintește arhitectul:

Edificiul din Moldova încă e în lucru și a întâmpinat numeroase greutăți din ‚90 până în prezent:

„Are o istorie interesantă. La început nu era în legislația românească posibilitatea finanțării decât din fonduri private. Episcopia nu avea atâția bani și atunci noi, începând proiectul, ne-am dat seama că era o structură foarte mare, costisitoare și s-a stabilit să împărțim lucrarea în mai multe etape.

A început finanțarea de la Episcopie, s-a construit în ritmul care s-a putut atunci, după care a participat și Consiliul Județean cu bani. Astfel, a început să se lucreze mai repede. Am fost la București, am luat avize, am lucrat cu cei mai buni specialiști și apoi a început epopeea care a durat 27 de ani. Sigur că din cauza finanțării, cu «țârâita» a fost destul de greu. Se lucra câte puțin în fiecare an, mai aveam întâlniri cu ierarhii, mai discutam, mai făceam modificări…

Până la urmă, nici acum nu s-a terminat decât construcția propriu-zisă, finisată pe exterior și demisolul. La nivelul parterului, adică spațiul liturgic, nu e gata. Încă se mai lucrează la el, deci o să mai dureze ceva… ”, a dezvăluit Constantin Amaiei.