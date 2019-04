Consilier bătut de primarul PNL. Altercația a avut loc în văzul tuturor

Un primar PNL al unei comune din Arad a bătut, duminică, un consilier local. Altercația a avut loc în timpul unui eveniment dedicat romilor.





În urma altercației, consilierul local a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a declarat că nu este prima dată când primarul comunei Secusigiu îl agresează, susținând că a fost agresat chiar în primărie dar nu a avut martori, informează antena3.ro.

La începutul acestui an, un alt primar liberal din județul Teleorman a avut o altercație cu un consilier local la finalul unei ședințe.

Consilierul i-a cerut primarului să inițieze un proiect de hotărâre prin care o sumă de bani din indemnizaţia consilierilor să fie direcţionată către Spitalul de Oncologie Fundeni.

„În cadrul şedinţei de consiliu local au fost câteva discuţii. La mărirea indemnizaţiei consilierilor, le-am propus ca diferenţa să o donăm. Mai exact să o direcţionăm către Spitalul de Oncologie Pediatrică Fundeni. Primarului nu i-a convenit că am luat această iniţiativă. Am trecut, totuşi, peste acest punct şi la «diverse» am propus iniţierea unui proiect pentru rambursarea către cetăţeni a taxei de pază care nu a fost efectuată.

Eu am propus să facem un proiect de hotărâre şi să rambursăm banii către cetăţeni. A fost din nou foarte iritat şi a început să mă facă în toate felurile, inclusiv infractor”, a spus consilierul PSD pentru Agerpres.

