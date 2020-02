18 februarie

Conjuncția Lunii cu Marte, fenomen foarte rar??? Chiar așa? HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 18 februarie s-au născut Toni Morrison, Andres Segovia, Yoko Ono, John Travolta, Milos Forman, Matt Dillon, Cybill Shepherd, Alessandro Volta, George Kennedy, Marin Sorescu, Constantin Cotimanis.

Horoscop Pe 18 februarie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Leon din Roma, Agapit din Sinai şi Sinadei.

Respectând ritmurile vieţii poporului român, calendarul arhaic ”Kalendarul” cum îl numesc, nu arată vreo sărbătoare sau vreo însemnare oraculară. Demult, foarte demult, dacii se pregăteau: vânătorii îşi pregăteu arcurile şi suliţele, păstorii turmele, agricultorii uneltele. Se muncea din greu şi nu se pierdea vremea.

Dar trebuie să precizez ceva, dragi lupi, padawani și hobbiți. Astăzi pe la ora 0600, de dimineață, în Sud-Vest are loc o conjuncție prin ocultare a lui Marte de către Lună. Am vazut un titlu într-un ziar online pentru femei care spunea ca este un fenomen rarissim. ”Fake news”, ca tot articolul, tradus cu Google, plin de prostii, pentru proaste, genul cu energii și schimbări. Nu este astrologie, este prostologie! Luna va mai oculta Marte de înca patru ori numai anul acesta și conjuncția Lună-Marte are loc cam in fiecare lună. Unde este raritatea? Bun, că toată presa este plină până la refuz de minciuni gogonate este un fapt pe care îl constat cu neplăcere, dar lăsați astrologia în pace, că nu vă pricepeți, scrieți altceva, de exemplu cum să se fardeze femelele, nu o să vă contrazică nimeni și o să aveți multe vizualizări. Femelele vor să se fardeze…

Influența acestui fenomen cosmic obișnuit este luat în calcul împreună cu tot horoscopul, cu toate aspectele și configurațiile, și aplicat la fiecare zodie, în parte, nu este ceva deosebit. O conjuncție nici macar importantă, cum sunt, de exemplu, cele Jupiter-Saturn, sau cele ale Soarelui, prin ocultare, eclipsele. Și pentru că suntem la eclipse să vă mai spun o regulă astrologică: întotdeuna, o eclipsă de Soare este urmată, în termen de două săptămâni de zile, de o eclipsă de Lună.

