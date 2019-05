Confruntare cu scântei. Eugen Nicolicea: „Sunteți foarte bine pregătită și foarte obraznică”

Deputatul Eugen Nicolicea, pentru care președintele Klaus Iohannis a motivat, miercuri, refuzul de a-l numi ministru al Justiției a taxat-o dur pe senatoarea liberală Iulia Scântei la o emisiune de la B1TV. Nicolicea a catalogat decizia președintelui drept „nelegală și neconstituțională” și a combătut explicația lui Iohannis că nu ar avea experiență în domeniu cu longevitatea lui în Parlament.





„Domnul președinte, ca să își acopere faptul că a încălcat din nou Constituția și ultima decizie a Curții Constituționale, a înșirat niște păreri. A respinge motivat înseamnă să ai niște motive, nu să spui păreri care nu se suțin și a spus că nu am experiența necesară. Probabil că 26 de ani de Parlament, vicepreședinte al Camerei de nenumărate ori, președintele Comisiei Juridice, președintele Comisiei de Regulament, membru în Comisia de revizuire a Codurilor… a Constituției și așa mai departe înseamnă lipsă de experiență”, a afirmat Nicolicea. Acesta a spus că nu a fost foarte interesat de acest portofoliu, dar nu ar refuza dacă va fi din nou nominalizat.

Liberala Iulia Scântei a intervenit și i-a spus că deputatul are impresia că are experiență politică pentru că este bine văzut în partid și are prieteni: „Faptul că sunteți prieten cu șeful partidului și i-ați modificat în calitate de deputat legile pentru a-l scăpa de pușcărie vă îndreptățește să ocupați o funcție? Confundați experiența juridică cu experiența politică. Experiența juridică nu se dobândește prin facultăți la distanță”. Deputatul i-a răspuns: „Eu v-am văzut pe dumnavoastră că sunteți foarte bine pregătită și foarte obraznică”. Eugen Nicolicea i-a mai spus liberalei că nici ea „nici tot neamul ei” nu a avut funcții atât de importante câte a avut el.

