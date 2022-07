Conflict pe Facebook între Flavia Boghiu, viceprimarul Brașovului, și un dezvoltator imobiliar. „Nu înțeleg de ce s-a simțit dânsa”

Nu este prima dată când viceprimarul Flavia Boghiu este atacată în online doar pentru că este femeie. La începutul anului, un lider al TNL, aripa tânără a PNL, a postat pe Facebook o imagine cu Flavia Boghiu, viceprimarul Brașovului. În acea imagine, Flavia Boghiu era cu ochiul vânăt, liberalul subliniind că „e un pamflet” și că „rozul o prinde bine peste tot”.

De această dată, viceprimarul a fost defăimată public tot pe rețeaua de socializare de către Kehaiyan Garbis-Vincențiu. Este un om de afaceri în sectorul imobiliar din Brașov, informează Digi24.

Răspunsul Flaviei Boghiu

Viceprimarul Flavia Boghiu a vorbit despre acest caz: „Domnul Kehaiyan Garbis-Vincențiu are niște afaceri în sectorul imobiliar din Brașov. (…) După ce ne-am preluat mandatele și am ajuns viceprimar, atribuțiile pe zona de urbanism mi-au fost delegate mie, astfel că problemele dumnealui cu mine au început să fie directe și personale.”

Viceprimărița a mai adăugat că nu este singura persoană hărțuită de omul de afaceri. „Pe lângă fel de fel de comentarii sau acțiuni împotriva aparatului administrativ, inclusiv oamenii din primărie au ajuns să depună plângere penală împotriva lui tocmai pentru că hărțuiește funcționarii. Pe lângă multitudinea de procese pe care le-a intentat primăria, domnul Kehaiyan are o problemă și cu mine personal, care se manifestă fie prin amenințări, așa cum a făcut în episodul cu ochiul vânăt, în care spunea că își dorește să mi se întâmple ce i s-a întâmplat consilierului local Felicia Ienculescu-Popovici”.

Amenințările lui Kehaiyan Garbis-Vicențiu la adresa primarului Brașovului

Întrebată dacă a primit amenințări telefonice din partea omului de afaceri, omul politic a răspuns astfel: „Am primit de-a lungul timpului, de când am atribuțiile de urbanism, și amenințări, dar nu direct de la dumnealui. Adică nu m-a sunat să mă amenințe vreodată”.

Flavia Boghiu a mărturisit că nu știe ce trebuie să se întâmple ca să se considere că ieșiri de felul acesta a fi periculoase la adresa tuturor femeilor. „La momentul la care am făcut plângerile si sesizările, am menționat inclusiv că mi-a fost publicată adresa până la nivel de detaliu de apartament. Am specificat că nu mă simt în siguranță. Mai departe de atât nu pot să intervin peste felul în care se desfășoară lucrurile”.

Viceprimarul a mai ținut să menționeze părerea ei despre situațiile în care sunt puse femeile din ce în ce mai des în România. „Eu cred că în continuare anumiți bărbați nu înțeleg că societatea s-a schimbat și că femeile nu mai pot fi tratate așa cum au fost tratate. Și când vorbesc despre asta mă refer la lucruri cât se poate de normale: de a nu fi tratată într-un anume fel pentru că ești femeie, de a nu se impune voința unui bărbat peste a ta pentru că ești femeie ori de a nu fi luată în derâdere sau să ți se spună în fel și chip dor pentru că ești femeie.”