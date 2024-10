Conflict diplomatic între Coreea de Sud și Rusia. Seulul cere retragerea forțelor nord-coreene din Ucraina

Conflict diplomatic între Coreea de Sud și Rusia în contextul trimiterii unor militari nord-coreeni în Ucraina. Oficialii de la Seul l-au convocat pe ambasadorul rus pentru a-i cere retragerea trupelor Phenianului din Ucraina.

Coreea de Sud a cerut Rusiei să retragă imediat trupele trimise de Coreea de Nord pentru a lupta în războiul din Ucraina. Ministerul sud-coreean de Externe a avertizat că țara sa va da un răspuns acestor acțiuni „imprudente și ilegale”.

Rusia este interesată să continue cooperarea cu Coreea de Nord, a anunțat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. El a precizat că această alianţă „nu ar trebui să îngrijoreze pe nimeni”. El a precizat că nu este vorba despre o înțelegere care să ducă la un conflict cu „ţări terţe”. Declarația este menită să liniștească Coreea de Sud care privește cu îngrijorare acțiunile militare ale dictatorului Kim Jong Un.

Asigurările lui Peskov nu au fost de natură să calmeze spiritele. Ministrul britanic de externe David Lammy, aflat în vizită la Seul, a numit acţiunile Rusiei „imprudente şi ilegale”. El a precizat că Londra va colabora cu Coreea de Sud pentru a răspunde acestor provocări care pot duce la un conflict militar.

Potritiv informațiilor furnizate de serviciile secrete, circa 1.500 de soldaţi din forţele speciale nord-coreene se află deja în Rusia. Aceștia se instruiesc pentru a merge pe frontul din Ucraina. Agenţia de informaţii sud-coreeană estimează că numărul total al militarilor nord-coreeni trimiși în Ucraina ar putea ajunge la 12.000.

Serviciul naţional de informaţii din Coreea de Sud a publicat şi imagini detaliate din satelit care arată prima desfăşurare a militarilor comuniști.

South Korea strongly urged Russia to take "immediate" action to withdraw North Korean troops from the war in Ukraine after its intelligence agency confirmed the deployment. First Vice Foreign Minister Kim Hong-kyun summoned Russian Ambassador Georgy Zinoviev, delivering the… pic.twitter.com/B6auhz2Vhw

— GeoInsider (@InsiderGeo) October 21, 2024