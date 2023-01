Confesiunile unui fost comandant al mercenarilor Wagner care a asistat la execuțiile rușilor recrutați din închisoare

Andrei Medvedev, într-un interviu acordat unui activist rus care ajută oamenii să ceară azil în străinătate, a declarat că s-a temut pentru viața sa după ce a refuzat să își reînnoiască contractul cu Wagner.

Medvedev a spus că, după ce și-a încheiat contractul și a refuzat prelungirea contractului, s-a temut să nu fie executat în același mod ca Evgheni Nuzhin – un dezertor din cadrul Wagner care a fost ucis în fața camerelor de filmat cu un baros, după ce s-a predat trupelor ucrainene și a fost din nou capturat de Wagner pentru a fi executat.

Grupul de mercenari, condus de oligarhul rus Evgheni Prigozhin, a apărut ca un jucător cheie în invazia Rusiei în Ucraina – unde recent au participat la o mare parte din lupte în micul oraș estic Soledar. Gruparea descrisă ca fiind trupele neoficiale ale președintelui rus Vladimir Putin, și-a extins amprenta la nivel global de la crearea sa în 2014 și a fost acuzată de crime de război în Africa, Siria și Ucraina.

Cum a reușit Medvedev să fugă

Medvedev a declarat că a trecut granița în apropiere de orașul rus Nikel, într-o convorbire telefonică cu Osechkin din Norvegia, care a fost publicată online. Relatarea se potrivește cu cea a districtului de poliție din Finnmark, care, fără a-l numi pe Medvedev, a declarat că a efectuat o arestare „nedramatică” a unui bărbat în Pasvik, pe partea norvegiană a frontierei, vineri, 13 ianuarie, la ora 1.58 dimineața. În propria sa relatare, Medvedev a spus că a trecut granița și s-a apropiat de prima casă pe care a găsit-o.

„I-am povestit unei femei din zonă, într-o engleză stricată, despre situația mea și i-am cerut ajutor”, i-a spus el lui Osechkin în convorbirea telefonică. „În timp ce mă aflam pe drum, am fost abordat de forțele de frontieră și de poliție. Am fost dus la un departament, unde am fost interogat și acuzat de trecere ilegală. Le-am explicat totul și le-am spus de ce am făcut-o. A fost un miracol că am reușit să ajung aici”, a spus el.

Medvedev a mai încercat anterior să treacă în Finlanda de două ori și a eșuat, a declarat luni Osechkin pentru CNN. Șeful Wagner, Prigojin, a confirmat luni pe Telegram că Medvedev a servit în compania sa și a spus că acesta „ar fi trebuit să fie urmărit penal pentru tentativă de maltratare a prizonierilor”.

„Mi-e teamă pentru viața mea”

Într-o conversație din decembrie cu Osechkin, care a fost publicată pe YouTube, Medvedev a negat că ar fi comis vreo crimă în Ucraina.

„Am semnat un contract cu grupul pe 6 iulie 2022. Fusesem numit comandant al primei echipe din plutonul 4 al detașamentului 7 de asalt”, și-a amintit el. „Când au început să sosească prizonierii, situația din Wagner s-a schimbat cu adevărat. Au încetat să ne mai trateze ca pe niște oameni. Eram folosiți în luptă drept carne de tun. În fiecare săptămână ne trimiteau mai mulți prizonieri.

Am pierdut o mulțime de oameni. Pierderile erau mari. Pierdeam între 15 și 20 de oameni doar în plutonul nostru. Din câte știu, majoritatea dintre ei au fost îngropați în LPR [Republica Populară Luhansk] și declarați dispăruți. Dacă ești declarat dispărut, nu există nicio plată de asigurare pentru rude”.

El a susținut că prizonierii au fost „împușcați mortal pentru că au refuzat să lupte sau pentru trădare”.

„Mi-e teamă pentru viața mea”, a declarat el în decembrie. „Nu am comis nicio crimă. Am refuzat să particip la manevrele lui Evgheni Prigojin”.