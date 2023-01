Un fost mercenar Wagner cere azil în Norvegia. Dezertare spectaculoasă din Rusia: „Mi-au trecut două gloanțe pe la urechi”

Autoritățile din Norvegia l-au reținut pe fostul mercenar Wagner, Andrei Medvedev, după ce acesta a trecut granița ilegal. El a cerut azil politic în această țară, după cum relatează activiști ruși și presa norvegiană, potrivit The Moscow Times.

Conform jurnaliștilor, Andrei Medvedev a comandat una dintre unitățile de mercenari ai companiei Wagner, înființată și finanțată de Evgheni Prigojin. El a trecut frontiera ruso-norvegiană vinerea trecută, identitatea sa nefiind cunoscută la momentul respectiv.

Informația a fost confirmată pentru publicația Verdens Gang de un avocat norvegian, Jens Bernhard Herstad. El a spus că bărbatul în cauză, reținut de autorități, este Medvedev.

În acest context, site-ul de investigații gulagu.net specializat în investigații cu privire la abuzurile din închisorile rusești, a dat publicității o înregistrare audio cu fostul mercenar. Acesta a povestit cum a trecut granița în Norvegia, precizând că era să fie împușcat.

„Am auzit câini lătrând și două gloanțe zburând în preajma mea”, a arătat Andrei Medvedev.

Fostul mercenar Wagner care a fugit din Rusia ar fi comandat unitatea din care făcea parte Evgheni Nuzhin, mercenarul ucis cu barosul pentru dezertare. Imaginile cu execuția acestuia au fost date publicității pe rețelele de socializare. Evgheni Nuzhin a fost omorât după ce s-a predat ucrainenilor, iar ulterior a fost capturat de mercenarii lui Prigojin și acuzat de dezertare.

Nuzhin a fost un criminal pe care Evgheni Prigojin l-a recrutat din închisoare și l-a trimis pe front. Acesta s-a predate forțelor militare ale Kievului imediat ce a ajuns pe câmpul de război, la începutul lunii septembrie.

Ulterior, Evgheni Prigojin a confirmat autenticitatea înregistrării video în care mercenarul era ucis, spunând că prezintă „moartea unui câine”.

Breaking: A former commander from notorious mercenary #WagnerGroup , Andrey Medvedev, arrested in #Norway for illegally crossing the border. He’s currently seeking asylum and being interrogated by police. pic.twitter.com/BoaL7ekxHm

— Hi-Marvs 🌻 (@thebfgvez) January 15, 2023