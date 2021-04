Pandemia de coronavirus se pare că a pus în așteptare tot ceea ce nu are legătură cu sistemul medical. Oamenii nu mai călătoresc, nu mai merg la teatru, nu se mai bucură la concerte în aer liber.

Entertaiment-ul, în aprilie 2021, se reduce la câteva emisiuni TV și mult Instagram sau Facebook. Una dintre vedetele cu greutate din showbiz-ul românesc este Șerban Huidu. Viața sa personală a fost zguduită de „întâmplări” dramatice și, cu toate acestea, Șerban Huidu a rezistat să „fie vedetă”, oricare ar mai fi acum sensul acvestui cuvânt.

În acest an, chiar peste câteva zile, pe 14 aprilie, Cronica Cârcotașilor de la Prima TV face 21 de ani. Șerban Huidu a vorbit în emisiunea „Dosare de presă”, la EVZ PLAY, printre altele, despre cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, copilăria.

Vedeta de la Prima TV a fost luată prin surprindere de întrebarea lui Mirel Curea, „De ce nu crezi în Dumnezeu? Ți-e frică de el?”

Despre copilărie, Cârcotașul descrie acele momente ca fiind „pline de pozne, bunici sfătoși, grădiniță, școală, viața la țară. Eram un fel de Ghiță, pe care-l așteaptă și acum, Cleopatra lui Stratan la portiță”.

„Bunica mea a murit la 82 de ani, bunicul meu la 84. Ei m-au crescut. Am crescut în Costești, județul Vâlcea. Little Village Costești scria pe CNN. Sunt oltean din nord, cu cățaua sub căruță.

Mi-a plăcut foarte mult. Cred că cea mai frumoasă perioadă a vieții mele a fost copilăria. Eu sunt născut în București, dar toate vacanțele le făceam acolo”, a povestit vedeta TV.