Miercuri, procurorii fac percheziții de amploare la biroul soțului Vioricăi Dăncilă.

Antena 3 informează că este vorba despre o anchetă in rem, prin urmare se cercetează o faptă, nu o persoană.

Soțul fostului premier al României lucrează pentru una dintre cele mai mari companii petroliere din România.

Potrivit primelor infromații, percheziţiile au loc într-o anchetă în care sunt puşi sub învinuire mai mulţi funcţionari din Primăria Topoloveni cu privire la anumite tranzacţii imobiliare, în care beneficiar ar fi această companie petrolieră la care lucrează soţul lui Dăncilă.

Soţul Vioricăi Dăncilă, Cristinel Dăncilă, va fi chemat la audieri în zilele următoare, mai scrie sursa citată.

Dăncilă, persecutată de Dragnea?

După ce s-a trezit fără loc eligibil pe listele pentru alegerile parlamentare, Dăncilă a spus că Liviu Dragnea ar fi dat dispoziție din închisoare ca organizația PSD Teleorman să nu o pună pe lista pentru alegerile parlamentare. Dăncilă spune că Dragnea vrea să se răzbune pentru că s-a opus amnistiei și grațierii în perioada în care era premier.

„Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Drangea. Au discutat să o susțină pe Carmen Dan și Viorica Dăncilă să nu se regăsească pe listă pentru că s-a opus amnistiei și grațierii. Încă mai are Liviu Dragnea la Teleorman influență. A vorbit cu anumiți lideri pentru a nu mă regăsi pe listele pentru parlamentare. Eu acum aștept decizia conducerii PSD, iar dacă conducerea va considera că este posibil să candidez la un alt județ voi face acest pas”, a declarat fostul premier.

Fostul premier Viorica Dăncilă spune că are trei motive pentru a candida, și anume, este un om integru, a avut rezultate ca premier, iar PSD trebuie să fie unit.

„Consider că aduc un plus pe listele PSD din trei puncte de vedere. În opinia publică au fost aduse două lucruri în ultimii ani și mă refer la acuzațiile de corupție și de subminarea justiției. Eu sunt un om integru deci nu va fi o vulnerabilizare Avem nevoie de unitate în PSD și cred că e nevoie de fiecare dintre noi pentru a obține un rezultat foarte bun. Dacă se apreciază în mod just rezultatele guvernării trebuie să fiu pe listă pentru că în perioada în care am fost premier a crescut economia și nivelul de trai”, a spus Dăncilă.