Conducta EastMed: În cursul anului, decizia de investiție a DEPA International Projects și Edison

Deși evoluțiile geopolitice se desfășoară și în proiectele din Cipru și Israel, este vorba de crearea unei alte conducte care va transporta cantități de gaz din zăcămintele țării din Orientul Mijlociu către Megalonisos și de acolo printr-un terminal pentru a fi transportate sub formă de GNL în Europa, cu toate acestea, consorțiul EastMed insistă asupra importanței strategice a mega-proiectului.

Se reamintește că EastMed este condusă de societatea mixtă „YAFA POSEIDON – Poseidon” care a fost înființată la jumătate de DEPA International Projects și Edison.

Cea mai matură lucrare

În raportul anual de management al DEPA International Projects, compania care este deținută în proporție de 65% de EDEYEP și 35% de Helleniq Energy subliniază: „Proiectul de conductă din Marea Mediterană de Est (EastMed) este în prezent cel mai matur proiect

care conectează sursele de gaz natural din Marea Mediterană de Est cu sistemul european de gaze naturale, oferind o opțiune multi-sursă.”

Conducta este proiectată să transporte 20 de miliarde metri cubi de gaze naturale pe an din rezervele offshore de gaze naturale din bazinul Levantin (Cipru și Israel) din Grecia și, în combinație cu conductele Poseidon și IGB, din Italia și din celelalte țări din sud-estul

Europei. Tot în raport, DEPA International Projects subliniază:

„În 2015, cu sprijinul guvernelor cipriot, grec și italian și ca urmare a avantajelor oferite de proiect în Europa, conducta EastMed a fost confirmată ca proiect de interes comun (PCI) și este inclus de Comisia Europeană în lista a cincea PCI. Conducta EastMed a fost inclusă și în Planul de dezvoltare TYNDP, în conformitate cu obiectivul Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze naturale (ENTSOG).”

Studiul de bază de proiectare și decizia de investiție

DEPA International Projects evidențiază, așadar, faptul că studiul de proiectare de bază (FEED) al proiectului, spunând că „proiectul este acum într-un stadiu avansat și faza actuală FEED ar putea fi finalizată la jumătatea anului 2023”. În plus, DEPA International Projects descrie acțiunile consorțiului YAFA POSEIDON pe parcursul anului pentru conducta EastMed. YAFA POSEIDON SA depune si va continua sa depună toate eforturile posibile pentru dezvoltarea in continuare a proiectelor existente si noi in vederea:

• Continuarea cu o abordare rapidă a fazei de dezvoltare a proiectului

EastMedPoseidon, în vederea finalizării procesului de licențiere.

• Asigurarea coordonării autorităților de reglementare pentru decizia CBCA (CrossBorder Cost Allocation) și determinarea cadrului de reglementare optim prin

efectuarea testului de piață pentru proiectul EastMed-Poseidon.

• Să se asigure că sunt obținute toate autorizațiile necesare pentru construirea și

implementarea proiectului Eastmed-Poseidon pe baza cadrului de reglementare

național și european

• Finalizarea fazei FEED a proiectului în 2023 pentru a îndeplini toate condițiile

necesare pentru decizia finală de investiție.

• Compania intenționează, de asemenea, să efectueze un test de piață pentru a încheia acorduri comerciale între vânzătorii și cumpărătorii de gaze naturale.

În plus, va stabili structura financiară pentru următoarea fază de implementare a proiectului Eastmed Poseidon.

În acest scop, intenționează să solicite finanțare în următoarea Apel CEF pentru a acoperi o parte din costurile necesare. Și DEPA International Projects concluzionează pentru proiect: „Odată cu finalizarea cu succes a fazei FEED, sunt îndeplinite condițiile pentru luarea deciziei finale de investiție în 2023 pentru proiectul Eastmed-Poseidon”

