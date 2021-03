Pentru a fi eligibil la categoria “cel mai bun film”, orice lungmetraj trebuie să îndeplinească cel puţin două standarde din patru categorii: “Onscreen Representation, Themes and Narratives” (“Reprezentare pe ecran, teme şi naraţiuni”), “Creative Leadership and Project Team” (“Conducere creativă şi echipa de proiect”), “Industry Access and Opportunity” (“Oportunităţi şi acces la industrie”) şi “Audience Development” (“Dezvoltarea publicului”).

Celelalte categorii de la premiilor Oscar nu sunt vizate de aceleaşi standarde, însă concurenţii la categoria “cel mai bun film” ajung de obicei să fie nominalizaţi şi la alte categorii dedicate lungmetrajelor.

Distribuirea persoanelor din comunitatea LGBT, de culoare, etc, sunt aspecte prin care se intenționează „să (se) reflecte mai bine diversitatea cineaștilor”, însă criticii s-au revoltat, susținând că „noul” Hollywood transformă concursul într-o „armă împotriva oricărui om care nu este de acord cu politicile lor”.

Dana Duma susține că lucrurile se vor echilibra

Nu aceasta este și poziția criticului de film Dana Duma. Aceasta susține că noile standarde nu reprezintă neapărat o noutate și că rezultatele economice și financiare vor fi cele care vor redresa deciziile conducerii Oscarurilor, dacă va fi cazul.

“Criteriile acestea funcționează deja de ceva vreme, nu sunt chiar așa noi. Sunt multe filme care încearcă să repare, să zicem așa, nedreptatea aceasta. Nu este ceva chiar foarte nou. Sigur că noi sunt accentele prea dogmatice, care sper să nu prindă contur prea tare (…).

Cinematograful american mizează pe industria filmului, care trebuie să aibă rezultate economice favorabile. Or, eu mă îndoiesc că la sume foarte ideologizate lumea se va înghesui. Rezultatele economice ne vor redresa.

Majoritatea publicului din cinematografe, din State, în procent de 70% are vârste între 14 și 25 de ani. Cred că ei vor înclina balanța. Lucrurile se vor regla de la sine când se vor face calculele – cât am investit și cât am scos. Tot ce este impus, însă, obține efectul contrar”, este de părere Dana Duma.

“Aș remarca rezultatul de la Globul de Aur, unde au funcționat și acolo, în mod evident, aceste criterii. Dacă te uiți pe listă, totuși, cea mai mare parte a premianților sunt albi. Sau altfel decât afro-americanii. Mi se pare, în fine, că în general la Globurile de Aur este onorabil acest lucru – reprezentarea minorităților. Mai ales în serialele de acțiuni există acum o dinamică a cuplului, alb-afro-american.

Oamenii investesc în genurile care știu că aduc public, deci până la urmă tot argumentul banilor este pe primul loc. Este vorba de puterea de a garanta un proiect de mulți bani”, a explicat criticul de film Dana Duma.