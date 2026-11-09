Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis un mesaj ferm privind perspectivele de pace în Ucraina, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din statele G7, desfășurată la Paris. Oficialul european a subliniat lipsa de deschidere reală a Moscovei către un dialog constructiv, conform EFE. "Până acum nu am văzut semne că Rusia ar fi dispusă să negocieze cu bună credinţă", a declarat Kaja Kallas în fața jurnaliștilor.

Potrivit înaltului reprezentant al Uniunii Europene, orice demers diplomatic trebuie dublat de acțiuni concrete din partea Kremlinului. Printre cerințele esențiale se numără instituirea unui armistițiu, încetarea imediată a loviturilor asupra populației și a obiectivelor civile, precum și oferirea unor garanții ferme că Ucraina nu va mai fi atacată în viitor.

"Ne-ar plăcea să vedem un armistiţiu pentru a putea să ne aşezăm la masa negocierilor", a afirmat Kallas, insistând că partea rusă trebuie să dea dovadă de bunăvoință și să oprească distrugerea infrastructurii și pierderile de vieți omenești în rândul civililor.

Aceste declarații vin în contextul în care negocierile trilaterale, programate să continue până miercuri în capitala Emiratelor Arabe Unite, sunt reluate după o întrerupere de peste opt luni. Pe agenda discuțiilor se află atât modalitățile de încheiere a conflictului, cât și garanțiile de securitate sau viitoarea arhitectură de securitate a Europei.

Totuși, eventualitatea ca dialogul să includă și nemulțumirile Moscovei legate de extinderea NATO și a Uniunii Europene către est a generat îngrijorare la Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a atras atenția asupra pericolului ca interesele și aspirațiile Ucrainei să fie ignorate într-o posibilă înțelegere între marile puteri.

Kaja Kallas a respins categoric necesitatea construirii unei noi arhitecturi de securitate pe continent, argumentând că există deja tratate internaționale clare pe care Federația Rusă are obligația să le respecte.

"Avem deja o arhitectură de securitate europeană. Am numărat cel puţin 30 de acorduri internaţionale în care Rusia şi-a asumat obligaţii", a punctat oficialul european, făcând referire la angajamentele privind suveranitatea și integritatea teritorială a statelor.

Ea a amintit documente fundamentale, precum Actul Final de la Helsinki și Memorandumul de la Budapesta, explicând că blocajul actual nu provine din absența normelor, ci din încălcarea lor de către Moscova.

"Problema noastră este că Rusia nu respectă aceste acorduri", a subliniat Kallas, cerând ca presiunea internațională să vizeze respectarea obligațiilor deja asumate.

În același timp, șefa diplomației europene a cerut ca Europa să fie parte activă a negocierilor, întrucât decizii cheie privind războiul, precum regimul sancțiunilor și soarta activelor rusești înghețate, depind direct de statele europene. Kallas a reamintit că normele europene prevăd clar că aceste fonduri nu vor fi deblocate până când Rusia nu va achita reparațiile pentru distrugerile provocate.

Mai mult, obținerea unei păci juste și de durată presupune stabilirea responsabilităților pentru crimele de război și garanții solide împotriva unei noi agresiuni. Pentru a evita un dezechilibru la masa tratativelor, Uniunea Europeană și miniștrii săi de externe au pus la punct o listă de interese fundamentale menită să întărească poziția blocului comunitar.

"Rusia şi-a prezentat solicitările maxime, în timp ce noi nu cerem nimic. Aceasta nu poate fi o soluţie bună", a avertizat Kaja Kallas.