La finalul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, șeful statului a anunțat că România urmărește să obțină un angajament european mai puternic pentru regiune. Unul dintre proiectele concrete avute în vedere este hubul de securitate la Marea Neagră, inițiat de România și Bulgaria.

Nicușor Dan a arătat că stabilitatea Mării Negre are implicații care depășesc granițele României. Regiunea are un rol important pentru comerțul internațional, securitatea energetică europeană și legăturile economice cu zona caspică.

„Am avut plăcerea și onoarea de a avea astăzi invitată pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Și obiectul discuției noastre a fost în mare măsură cel de securitate la Marea Neagră și vreau să-i mulțumesc pentru vizită și pentru solidaritate și pentru un sprijin concret de care o să vorbim puțin mai târziu”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că importanța strategică a regiunii este legată atât de transportul mărfurilor, cât și de resursele energetice și de viitoarele proiecte de exploatare din Marea Neagră.

„Este un punct important în comerțul global, inclusiv viitorul Coridor de Mijloc, pentru că este un punct important în securitatea energetică a Europei și vorbim aici atât de dezvoltările viitoare de extracție din Marea Neagră, dar și de relația cu zona caspică și, bineînțeles, că este un punct important pentru securitatea întregii Europe”, a afirmat șeful statului.

Un alt subiect discutat a fost legătura dintre securitatea Mării Negre și evoluția războiului din Ucraina. Nicușor Dan a susținut că o pace durabilă în țara vecină nu poate fi obținută fără stabilitate în regiune.

„Dacă vorbim de conflictul din Ucraina și de reconstrucția Ucrainei, nu putem să vorbim nici de o pace stabilă în Ucraina, nu putem să oprim războiul fără o Mare Neagră sigură”, a declarat președintele despre Ucraina.

În discuțiile cu șefa Comisiei Europene au fost abordate și incidentele de securitate din apropierea României. Printre acestea, președintele a enumerat incursiunile cu drone, acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare.

Nicușor Dan a asociat aceste incidente cu intensificarea amenințărilor hibride din regiune.

„Știm cu toții că am avut numeroase incidente la Marea Neagră în perioada recentă, incursiuni cu drone, cele mai vizibile, dar și acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate astea în întreg spectru de război hibrid în care, evident, Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în urmă cu cinci ani în Ucraina și să implice țările europene în acest conflict”, a spus Nicușor Dan.

Unul dintre obiectivele anunțate de președintele României după discuția cu Ursula von der Leyen este transformarea hubului de securitate la Marea Neagră într-un proiect concret, cu sprijin european.

Inițiativa a fost lansată de România și Bulgaria și a fost inclusă ulterior în strategia europeană dedicată regiunii.

„Am discutat cu doamna președinte von der Leyen pentru un angajament european puternic în regiunea Mării Negre și cel mai important punct concret este hubul de securitate la Marea Neagră, care a fost inițiat de România împreună cu Bulgaria în urmă cu câțiva ani, care a intrat într-o strategie europeană și acum trebuie să fie concretizat în România și Bulgaria, cu ajutorul Uniunii Europene”, a anunțat președintele.

Agenda discuțiilor a inclus și sprijinul acordat Ucrainei, viitorul buget al Uniunii Europene, precum și aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la blocul comunitar.

Nicușor Dan a transmis că poziția României față de Ucraina rămâne neschimbată și că țara noastră susține obținerea unei păci juste și durabile.

„Evident, solidaritatea noastră cu Ucraina și angajamentul pentru o pace justă și durabilă în Ucraina rămân neschimbate”.

Cei doi oficiali au discutat și despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, pentru perioada 2028-2034. Președintele și-a exprimat speranța că negocierile privind bugetul vor duce la un acord ambițios.

„Am discutat de discuția de acest an pentru cadrul financiar multianual și speranța de a încheia anul cu un buget 2028-2034 ambițios”, a precizat președintele.

În ceea ce privește extinderea Uniunii Europene, Nicușor Dan a reafirmat susținerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei. Potrivit șefului statului, aderarea celor două țări ar aduce beneficii de securitate și dezvoltare întregii regiuni.

„Am discutat de parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, procese pe care România le susține și care vor da un plus de securitate și prosperitate pentru întreaga regiune”, a mai declarat Nicușor Dan.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit luni, 9 noiembrie, la București, pentru a transmite sprijinul Uniunii Europene României, după atacurile cu drone din zona Mării Negre.

Oficialul european a anunțat sosirea în Capitală printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care a subliniat că România și Bulgaria pot conta pe o poziție comună și fermă a Europei în fața amenințărilor din regiune.

„Tocmai am sosit la Bucureşti, pentru a oferi solidaritatea şi sprijinul Europei pentru România”, a scris Ursula von der Leyen, luni după-amiază.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, președinta Comisiei Europene a atras atenția asupra intensificării amenințărilor, atacurilor și incursiunilor în zona litoralului Mării Negre.

Aceasta a transmis că România și Bulgaria beneficiază de sprijinul unei Europe unite și că Uniunea Europeană va avea o poziție comună în fața acestor evoluții.

Ursula von der Leyen a distribuit și imagini de la sosirea sa la Palatul Cotroceni, unde a ajuns luni, în timpul vizitei la București.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va ajunge luni, 9 noiembrie 2026, în România, unde are programate întrevederi cu președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu. Vizita face parte dintr-un turneu regional și are loc după o serie de atacuri asupra navelor comerciale în apropierea coastelor românești și bulgare.

Ursula von der Leyen va fi primită luni după-amiază la Palatul Cotroceni, potrivit programului făcut public de Administrația Prezidențială. Întâlnirea cu Nicușor Dan este stabilită pentru ora 15:30 și va include atât discuții între cei doi oficiali, cât și convorbiri în format extins.

La ora 17:00, președintele României și șefa Executivului european vor susține declarații comune de presă.

Prezența Ursulei von der Leyen la București și întâlnirea cu premierul Luca Niculescu au fost confirmate și printr-un anunț al Reprezentanței Comisiei Europene în România, publicat pe 7 noiembrie.

Prima întrevedere inclusă în programul public al vizitei este cea de la Palatul Cotroceni, unde Ursula von der Leyen va fi primită de președintele Nicușor Dan. Discuțiile vor începe la ora 15:30, într-un format tête-à-tête, urmat de convorbiri oficiale. Ulterior, cei doi vor apărea în fața presei, declarațiile comune fiind programate pentru ora 17:00.

Agenda Comisiei Europene confirmă și o întâlnire cu prim-ministrul Luca Niculescu. În informațiile prezentate până acum nu este indicată ora acestei întrevederi.

Vizita la București se înscrie în deplasările efectuate de președinta Comisiei Europene în regiunea Mării Negre.

Deplasarea oficialului european are loc după incidentele înregistrate în octombrie în apropierea litoralului României și Bulgariei. Potrivit Reuters, nouă nave comerciale au fost lovite în această zonă în cursul lunii trecute. În urma atacurilor, aproximativ 34 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.

Autoritățile române au asociat aceste incidente cu intensificarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

În schimb, Bulgaria nu a atribuit oficial Moscovei responsabilitatea pentru atacuri, folosind formularea potrivit căreia dronele au venit din „direcția estică”. Incidentele au atras atenția asupra securității transportului comercial în Marea Neagră, în apropierea frontierelor unor state membre NATO.

Pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale, aliații NATO au crescut activitățile de supraveghere aeriană deasupra Mării Negre. Aceste operațiuni se desfășoară în contextul în care conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze navigația comercială din regiune.

Atacurile din apropierea coastelor românești și bulgare au determinat o atenție sporită asupra situației de securitate din această parte a Europei.

Vizita Ursulei von der Leyen are loc în același context regional, însă agenda publicată până în prezent nu conține detalii despre toate subiectele care vor fi abordate în întâlnirile de la București.