Condamnare la închisoare pentru un fost gardian al unui lagăr de concentrare nazist. Acuzatul are 101 ani: „Chiar nu am avut nimic de-a face cu asta”

Inculpatul a negat faptul că ar fi fost gardian Schutzstaffel (SS), o organizație paramilitară nazistă și baza partidului nazist condus de Adolf Hitler.

Judecătorii germani l-au găsit vinovat pe cel identificat drept Josef S., pentru sprijinirea și favorizarea uciderii a 3.518 de persoane, fiind acuzat a fi fost complice la împușcarea prizonierilor de război ai URSS și la uciderea altora cu gaz Zyklon B. Avocații apărării au cerut achitarea condamnatului, urmând să facă recurs împotriva sentinței.

Trupele SS sunt responsabile de uciderea a zeci de mii de oameni în lagărul de la Sachsenhausen, în anii desfășurării celei de-a doua conflagrații mondiale, ca urmare a înfometării, muncii silnice, experimentelor medicale sau omorurilor de către membrii SS, fiind vorba de peste 200.000 de cetățeni evrei, romi sau prizonieri politici ostili ideologiei naziste.

„Nu știu de ce stau aici în păcat. Chiar nu am avut nimic de-a face cu asta,” spune acuzatul Josef S în declarația sa de dinainte de verdictul instanței din Brandenburg an der Havel.

Judecătorul german Udo Lechtermann motivează că faptele demonstrează contrariul, după ce anchetatorii au constatat faptul că bărbatul lucrase în lagărul nazist timp de trei ani, din anul 1942.

„Ați susținut de bunăvoie această exterminare în masă prin ocupația dumneavoastră”, spune judecătorul Lechtermann.

Judecarea gardienilor lagărelor de concentrare naziste a început din 2011, primul găsit vinovat fiind gardian SS John Demjanjuk. În 2015, „contabil de la Auschwitz”, pe numele său Oskar Gröning, a fost și el condamnat la executarea pedepsei cu închisoarea, iar un fost secretar de lagăr de concentrare, ce are acum 97 de ani, este judecat, în prezent, de o instanță din nordul Germaniei.

Numele lui Josef S. nu a fost dezvăluit complet din pricina convențiilor de confidențialitate aflate în vigoare în Germania. Totuși, instanța de judecată spune că numele și datele de naștere ale inculpatului sunt menționate în documentele unui gardian din SS, însă bărbatul susține faptul că a lucrat ca muncitor la o fermă în acea perioadă.

De altfel, este puțin probabil ca Josef S. să execute pedeapsa cu închisoarea, mai ales că judecătorii vor trebui să decidă acum dacă admit sau nu recursul ce va fi formulat de apărare, ceea ce va dura câteva luni bune, conform Știrileprotv.ro.

VIDEO: Germany puts 100-year-old on trial for Nazi crimes.

Josef Schuetz, a former member of the Waffen-SS’s „Totenkopf” (Death’s Head) division, is on trial for „knowingly and willingly” assisting in the murder of 3,518 prisoners in the Sachsenhausen concentration camp pic.twitter.com/p2gN1WYVcb

