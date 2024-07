Economie Concurența neloială, o provocare a pieței distilatelor. Origo Spirits, afacerea care te învață cum arată țuica de calitate







Poporul român are anumite principii care îl definesc. Aici vorbim de tradiție și de obiceiurile uimitoare transmise din generație în generație. Origo Spirits aduce în atenția publicului cea mai populară băutură românească: țuica. Cei doi tineri antreprenori, care conduc afacerea, ne-au spus povestea lor, de la reușite la provocări.

Zilele în familie sunt pline de mese întinse și de preparatele delicioase ale mamei sau ale bunicii. Iar de cele mai multe ori nu lipsește țuica, palinca sau rachiul, acele băuturi care le aduc tuturor zâmbetul de buze. Dacă te gândești cu nostalgie la acele zile și vrei să bei un rachiu ca la mama acasă, doi tineri au venit cu soluția. Afacerea pe care aceștia o conduc aduce în viețile românilor o băutură dublu distilată, ținută în butoaiele de lemn ale familiei și realizată cu fructe din livada proprie, conform Infofinanciar .

Dragoste și business

Când vorbim de Origo Spirits, este o poveste a două persoane, Mihai Stroescu și Ioana Preoteasa, care au dorit să pornească un business de succes și să promoveze, în același timp, lucrurile pe care Ștefești, comuna lor natală, le are de oferit.

Mihai a plecat de la vârsta de 10 ani în Italia alături de familia sa. A terminat Liceul Tehnic de Geometra din Italia, având pregătire în meseria care înlocuiește, la ora actuală, arhitectul. Ulterior, în 2016, a reușit să-și găsească un job stabil, la o firmă nou înființată pe piață. Mihai a trecut prin mai multe funcții, de la tehnician până la manager general. Astfel, și-a petrecut șapte ani în această companie. „Am văzut etapele prin care a trecut business-ul respectiv. Am putut să vad cum crește o firmă de la zero până la un nivel destul de înalt”, a spus Mihai Stroescu, co-fondator Origo Spirits.

Însă dragostea a dus la schimbarea drumului pe care antreprenorul îl avea în plan. Acesta a decis să se întoarcă în țară pentru a fi alături de Ioana, care este medic rezident la Institutul Clinic Fundeni. „Relația a început acum 5 ani. Noi ne știm de la bunici, de când eram copii, dar practic s-a înfiripat ceva în 2019. Eu mi-am dorit foarte mult să rămân în țară, să profesez aici și, practic, simțea și el nevoia de o schimbare. A ales să se întoarcă acasă. Chiar dacă a stat atât de mult timp în Italia, tot este dorul de acasă”, a povestit Ioana Preoteasa, co-fondator Origo Spirits.

Începuturile afacerii

După ce Mihai s-a întors în țară, cei doi s-au gândit la ce ar putea face împreună. Astfel, a luat naștere Origo, care vizează dorința de a valorifica cel mai frumos loc de pe pământ pentru ei, comuna natală.

„Am fost foarte legat de Ștefești, comuna unde am copilărit. Această comună este foarte frumoasă și nu a fost absolut deloc evidențiată sau fructificată din niciun punct de vedere. Ne-am gândit să valorificăm locul unde ne-am născut. Ce are frumos, în afară de peisajele și oamenii educați, este renumele pentru țuică, pălincă sau rachiu, fructele sunt foarte bune. Am făcut o mică cercetare de piață și am descoperit faptul că, în țara noastră, există foarte puține branduri de distilate. Concurența este puțină și merită încercat”, a explicat Mihai Stroescu.

Astfel, firma a fost înființată în 2021, dar activitatea a pornit din decembrie 2022. Tinerii s-au confruntat cu obstacole, autorizații și oameni care voiau să-i descurajeze în acest proces de împlinire a unui vis. „Nu aveam absolut nimic, doar ideea în sine și numele. Ulterior, am început să mergem la autorități să vedem ce ne trebuie pentru a avea o mică distilerie. Ne-a luat cam un an jumate să obținem toate autorizările. Nu aveam o distilerie propriu-zisă, astfel încât am transformat garajul unei case într-o mică distilerie, totul de la zero. Practic, am urmat pașii în a avea ceva legal, curat, cu tot circuitul necesar”, a explicat Ioana.

Întoarcerea la origini

Numele business-ului a venit destul de simplu. Mihai și-a dorit inițial ca denumirea să semnifice întoarcerea sa în România, la origini. Motiv pentru care a tradus cuvântul în latină și s-a ajuns la Origo. Dar, din toamna acestui an, afacerea va trece printr-un proces de rebranding.

„Am primit foarte multe cereri de la românii din străinătate, din Luxemburg, Finlanda, Italia, Franța, Spania. Ideea este că ne dorim foarte mult să mergem și către o distribuție în afara țării. Origo este puțin problematic ca nume, cel puțin în Europa. Mai există în Italia cineva cu o distilerie Origo, altcineva prin Marea Britanie. Dacă tot suntem la început, să evităm toată partea asta de confuzie. Hai să renunțăm acum la nume, să căutăm altul și să plecăm din nou pe un drum. Sper eu unul mult mai bun”, a afirmat Mihai Stroescu.

Tradiție și tehnologie modernă

Cei doi tineri au dorit să vină cu o nouă abordare și să-și pună amprenta pe produsul lor. Astfel, au îmbinat notele tradiționale cu tehnologia. „De la bun început, nu am ales un cazan tradițional, dar am mers pe un premium luat din Serbia, care face dubla distilare din primul proces pe coloane și este total diferit din punct de vedere al gustului. Pentru că se evită acea aromă de fum, de ars și se simt mult mai bine aromele fructului. Partea tradițională pe care o menținem este fermentarea pe care o obținem, de fapt, în butoaiele de lemn clasice sau tocitori, cum le spunem noi”, a explicat Mihai.

Tocitorile din lemn de brad sau stejar, vechi de 100 de ani, sunt practic o moștenire de familie și provin de la bunicii și străbunicii lor. Iar materia primă vine din grădinile lor, din pomii plantați de bunicul Ioanei.

„Vrem să ne axăm doar pe teritoriul din Prahova, de pe lângă Slănic. Terenul este puțin sărat și mai la altitudine, iar asta face ca fructul să fie mai aromat. Momentan, nu cred că o să ne aruncăm să cumpărăm din alte zone, chiar dacă producția este una micuță. Vrem să menținem aceeași calitate. Nu vrem să schimbăm rețeta. Învechirea are loc în butoaie de lemn, zero coloranți, fără îndulcitori, culoarea și-o ia distilatul. Nu avem nimic care nu este învechit, totul are minimum 6 luni”, a povestit Ioana Preoteasa.

Costuri de producție

O astfel de afacere aduce în prim-plan costuri destul de mari de producție, având în vedere calitatea produselor oferite. Pot exista diferite variații, date de prețul materiei prime: fructele. „Cazanul este premium, sticlele sunt premium, etichetele sunt premium. Pot să spun că fructele, de exemplu prune, anul trecut au costat 2,50 de lei pe kilogram, ceea ce este mult. Cazanul nostru a costat 12.000 de euro, plus TVA, doar sticla este 4 euro, iar dopul un euro. Costurile de producție sunt ridicate, de aceea și prețul final mare, la care se adaugă acciza. Totuși, nu vrem să ne poziționăm drept cei mai scumpi din piață. Vrem să fim undeva la mijloc”, a explicat Mihai.

Sticlele Origo pot fi găsite în multe restaurante și băcănii din București și din țară sau la diferite târguri de profil. În plus, pe online se pot face comenzi de oriunde din țară. O realizare importantă a celor doi antreprenori a fost vânzarea întregului stoc în primul an de activitate. „Succesul pe care l-am avut, practic, ne-a dat foarte multă încredere și ne-a sugerat faptul că suntem pe drumul cel bun”, a explicat Ioana.

De asemenea, pentru o lungă perioadă, produsele Origo au fost la vânzare și în Aeroportul din Otopeni. Un astfel de rezultat, pentru un brand destul de nou pe piață, trebuie remarcat.

Provocările industriei

O primă provocare din cadrul pieței de distilate este concurența neloială. Mai exact, vorbim de vânzările la negru și pericolul din spatele acestora.

„Ce ne dorim foarte mult este ca oamenii să înțeleagă că, pentru a fi producător local, trebuie să plătești niște taxe. Nu este orice bunicuț care își face țuica în ograda lui. Cel mai important este faptul că, pentru a fi producător local, trebuie să facem niște analize pentru că, în momentul în care se distilează, se emană niște produși toxici care trebuie să fie eliminați. Doar când produsul tău este în limite sau în parametri normali, atunci vei ieși pe piață. Este foarte periculos tot distilatul care se vinde la negru pentru sănătate”, a explicat Ioana.

Dar provocările nu se opresc aici. Cei doi antreprenori au povestit despre obstacolele pe care le-au întâmpinat în relația cu autoritățile statului. „Nu se oferă fonduri europene pentru domeniul alcoolului. Toată investiția a fost din bani personali. Nu există sprijin din partea statului în acest domeniu, nici a sistemului bancar. Suntem singuri în acest business și ne-am descurcat foarte bine. Mihai se ocupă singur de tot ce ține de producție. Eu m-am ocupat de paginile de social media, de tot ce a ținut de acte și încercăm, cât se poate, să ne menținem în formă” a spus Ioana Preoteasa, co-fondatorul afacerii.

Creștere și cifră de afaceri

Este foarte greu ca un business nou, condus de doi tineri, să intre pe piață. Deși multe persoane au fost reticente, cifrele au arătat un real succes în primul an de activitate. În 2023, Origo Spirits a ajuns la o cifră de afaceri de 20.000 de euro, cu un profit de 1.000 de euro. Dar planurile pentru 2024 au în fruntea listei o dublare a cifrei de afaceri.

Cei doi antreprenori au făcut parte din programul F&B Business Accelator, care a venit cu informații utile și un ajutor valoros. „Este un program bun. Ne-a fost de folos pentru relații, pentru a învăța din experiența celorlalți care sunt de foarte mulți ani în domeniu sau în business. Noi, fiind foarte la început, am avut de învățat, pentru că sunt persoane care au reușit și sunt disponibile să ofere sfaturi”, a explicat Mihai Stroescu, co-fondator Origo Spirits.