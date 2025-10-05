Concertul lui Robbie Williams în Turcia a fost anulat de autorități pe motive de securitate

Concertul pe care artistul britanic Robbie Williams urma să-l susțină la Istanbul, pe 7 octombrie, a fost anulat de autoritățile turce. Măsura a fost justificată prin motive de securitate, potrivit unei surse din cadrul biroului guvernatorului capitalei economice a Turciei, citată de agenția AFP.

Evenimentul era programat exact în ziua în care se împlinește un an de la atacul mișcării islamiste Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023 — un moment care a declanșat actualul război din Fâșia Gaza și a generat valuri de proteste pro-palestiniene în întreaga lume.

În ultimele zile, mai multe organizații islamice și grupuri civice din Turcia au cerut public anularea evenimentului. Printre acestea s-a numărat și Platforma de Solidaritate Islamică, care a lansat apeluri la manifestații în stradă, sub sloganul „Robbie Williams, sionistule, pleacă din Turcia!”.

ONG-urile au invocat participarea anterioară a artistului la concerte susținute în Israel, în anii 2015 și 2023, ca motiv de protest.

Surse din administrația Istanbulului au confirmat pentru AFP că decizia a fost luată „din rațiuni de securitate”, fără a detalia natura riscurilor identificate.

Compania care trebuia să organizeze concertul a anunțat oficial anularea acestuia, precizând că decizia a fost luată „în conformitate cu instrucțiunile venite de la biroul guvernatorului Istanbulului”.

Organizatorii au mai transmis că procedura de rambursare a biletelor va fi disponibilă „în cel mai scurt timp” pe platforma de ticketing de unde au fost achiziționate.

Artistul britanic, în vârstă de 51 de ani, a confirmat decizia printr-un mesaj postat pe contul său oficial de Instagram.

„Îmi pare extrem de rău că nu pot cânta la Istanbul săptămâna viitoare. Autoritățile municipale au decis anularea concertului în interesul siguranței publice. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să pun în pericol siguranța fanilor mei. Siguranța lor este pe primul loc”, a transmis Robbie Williams.

Cântărețul urma să concerteze în Turcia pentru prima dată după mai bine de un deceniu.

Cazul lui Robbie Williams nu este singular. În luna septembrie, autoritățile turce au interzis și concertul cântărețului francez Enrico Macias, programat tot la Istanbul.

Decizia a venit după proteste similare, declanșate de opiniile pro-Israel exprimate de artistul francez de origine algeriană.

Enrico Macias, în vârstă de 86 de ani, a declarat atunci pentru AFP că a fost „profund întristat” de decizie, mai ales că a concertat în Turcia timp de șase decenii. „Am împărtășit întotdeauna valorile păcii și fraternității cu publicul turc. Este dureros să nu pot reveni pe scenă acolo unde am fost mereu primit cu căldură”, a spus acesta.