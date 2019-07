Annihilator este probabil cea mai cunoscuta formatie de metal din Canada, cu o activitate de peste 30 de ani pe scena mondiala a metalului. Cu mai mult de 3 milioane de albume vandute in lume, este cu siguranta cea mai vanduta formatie de metal din Canada. Trupa face parte din careul de asi, asa numitul ‘Big 4 of Canada’ alaturi de Sacrifice, Voivod si Razor si au la activ 16 albume de studio, cel mai nou, ‘For the Demented’ fiind lansat anul acesta pe 3 Noiembrie.

De-a lungul timpului, din componenta formatiei au facut parte artisti precum Mike Mangini ( Dream Theater) Joe Comeau (Overkill) sau Randy Black (Primal Fear, W.A.S.P.). Intrebat de la ce vine numele formatiei, Jeff Waters a declarat ca trupa a fost numita dupa numele tancului condus de personajul interpretat de Eddi Murphy in filmul ‘Best Defense’. Dupa ce au lansat 3 demo-uri, Annihilator au scos si primul album in 1989, ‘Alice in Hell’ in urma caruia au plecat intr-un turneu international alaturi de Onslaught in Europa si Testament in America de Nord. Despre cel de al doilea demo al formatiei, ‘Phantasmagoria’, lansat in 1986, se spune ca ar fi fost unul dintre cele mai cautate demo-uri ale anilor ’80, dupa demo-urile Metallica si Megadeth.

In momentul de fata Annihilator inseamna:

Jeff Waters – voce, chitara

Fabio Alessandrini – tobe

Rich Hinks – bass

Aaron Hamma – chitara

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Magazinele IQ BOX – Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele self-service ZebraPay din toata tara la urmatoarele preturi:

– EARLYBIRD: 69 Lei Acces General, 89 Lei Golden Circle, în fața scenei – primele 200 de bilete

– PRESALE: 75 Lei Acces General, 95 Lei Golden Circle, în fața scenei – pana pe 15 mai

– PRESALE : 90 Lei Acces General, 110 Lei Golden Circle, în fața scenei – pana pe 15 septembrie

– LA INTRARE: 100 Lei Acces General, 130 Lei Golden Circle, în fața scenei – in limita locurilor disponibile

Sunt in vanzare doar 250 de bilete Golden Circle si 1250 Acces General. Zona Golden Circle este delimitată iar accesul în ea se face doar pe bază de brățară (pe care o primiți la intrare)

Un eveniment METALHEAD powered by ROCK FM

Te-ar putea interesa și: