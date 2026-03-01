International

Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei

Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khameneimanifestari bucurie moarte Khamenei / sursa foto:X
Membrii diasporei iraniene din Statele Unite și din alte părți ale lumii au reacționat în numeroase feluri după anunțul potrivit căruia liderul suprem al Republicii Islamice Iran, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac militar american și israelian.

Evenimentul, considerat de unii participanți „istoric”, a atras reacții diverse în rândul comunităților iraniene din străinătate, dar și reacții oficiale și internaționale care reflectă complexitatea situației din Orientul Mijlociu.

Anunțurile oficiale privind moartea liderului suprem Ali Khamenei

Sâmbătă , liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara pentru mai bine de trei decenii, a fost  ucis în urma unor atacuri aeriene executate de forțele Statelor Unite și Israel.

Potrivit unui oficial israelian de rang înalt, „Ali Khamenei a fost ucis” în atacurile desfășurate sâmbătă, iar această informație a fost transmisă de postul israelian de televiziune KAN.

Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi
Trump: Iranul a cerut reluarea negocierilor. 48 de lideri din Iran au dispărut dintr-o dată. Ayatollahul Ali Reza Arafi, noul lider suprem din Iran. Victime în Israel și țările din Orientul Mijlociu. Live Text

Ulterior, televiziunea de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem, iar un prezentator a anunțat acest lucru cu emoție, potrivit relatărilor NBC Los Angeles preluate de presa internațională.

În același timp, televiziunea iraniană a relatat și moartea unor membri ai familiei lui Khamenei în urma aceluiași atac aerian.

În comunitățile de știri internaționale, anunțurile privind moartea lui Khamenei au fost preluate de mai multe instituții media, iar în unele țări lideri de stat au început să formuleze primele reacții.

Reacții și manifestări în diaspora iraniană din SUA

În cartierul Westwood din Los Angeles, cunoscut pentru concentrarea mare de iranieni-americani și supranumit „Tehrangeles”, zeci de persoane s-au adunat pe străzi după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei.

Unii participanți fluturau steaguri iraniene dinaintea revoluției din 1979 și purtau tricouri cu mesaje simbolice, potrivit relatărilor The Guardian preluate de sursele media.

Un bărbat purta un tricou pe care scria „Make Iran Great Again”, un ecou al sloganului politic american, în timp ce alții dansau pe stradă în momentul celebrării evenimentului

De asemenea, o femeie a fost surprinsă sărutând un portret al președintelui american, pe care scria „Mulțumim, președinte Trump”, iar un bărbat agita o fotografie a ayatollahului Khamenei cu inscripția „ELIMINAT” cu majuscule roșii.

Reacțiile au fost diverse și includ declarații ale unor membri ai comunității: un participant a declarat că dorea “o schimbare de guvern în Iran” și că nu dorea un stat teocratic în țara sa natală, potrivit sursei NBC Los Angeles.

Potrivit relatărilor din media, diaspora iraniană a organizat manifestații similare și în alte orașe din Statele Unite și Canada, inclusiv la Boston și Washington, D.C., unde au fost afișate pancarte și s-au scandat mesaje legate de libertate și schimbare politică.

În Washington, manifestanții s-au adunat în semn de sprijin pentru poporul iranian, iar unii au descris atacurile ca pe o “operațiune de salvare” pentru a opri ceea ce ei considerau represalii sau violențe împotriva civililor.

Reacții ale altor comunități iraniene din lume

Celebrările după anunțul privind moartea lui Khamenei nu s-au limitat la Statele Unite. În mai multe orașe de pe glob, comunități iraniene au ieșit în stradă pentru a marca evenimentul, arătând steaguri pre-revoluționare și scandând mesaje de sprijin.

manifestații Suedia

manifestații Suedia / sursa foto: Wikipedia

Astfel de manifestații au fost raportate în metropole din Europa, Australia și Canada, unde oamenii au dansat, au cântat și au afișat steaguri iraniene tradiționale, în timp ce unii au purtat și steaguri americane și israeliene.

manifestații Australia

manifestații Australia / sursa foto: Wikipedia

Aceste evenimente sugerează o reacție largă, variată și nuanțată din partea diasporilor iranieni, care reflectă opinii diverse privind situația politică din Iran și viitorul acestei comunități.

Conform relatărilor publicate de presa internațională, după atacurile care au vizat Iranul și după ce moartea lui Khamenei a fost confirmată de unele surse, în unele orașe din Iran au apărut imagini video raportate ca arătând oameni sărbătorind în stradă și manifestând emergente emoții.

Pe de altă parte, răspunsul oficial al autorităților iraniene a reflectat o perspectivă diferită asupra evenimentelor, iar tensiunile din regiune au continuat să crească după atacurile militare.

Reacții internaționale și apeluri la de-escaladare

După anunțul privind moartea lui Khamenei, unii lideri și state au condamnat atacurile și au cerut încetarea acțiunilor militare.

Reuters și alte agenții de știri au raportat că Rusia și China au calificat kill-erea lui Khamenei drept o încălcare a legii internaționale și au cerut oprirea ostilităților pentru a preveni o escaladare mai mare a conflictului în Orientul Mijlociu.

Mai multe capitale și organizații internaționale au făcut apel la revenirea la negocieri diplomatică și la calm, în contextul tensiunilor care au crescut după atacurile militare, pentru a limita extinderea conflictului și a reduce riscul de consecințe umanitare grave.

Perspective asupra evoluției situației în Orientul Mijlociu

Experții și analiștii internaționali au sugerat că uciderea liderului suprem iranian ar putea deschide o nouă fază în conflictul regional sau ar putea accelera procese politice interne în Iran.

În același timp, autoritățile iraniene și liderii politici locali au promis răspunsuri mai puternice împotriva țărilor implicate în atacurile militare, potrivit relatărilor din presa internațională.

De asemenea, reacțiile din interiorul Iranului, atât din partea cetățenilor, cât și a liderilor religioși și politici, indică un moment de incertitudine majoră pentru viitorul țării, într-o perioadă în care deja se înregistraseră proteste și mobilizări semnificative împotriva regimului anterior.

Moartea lui Khamenei, generator de reacții în toată lumea

Anunțul privind moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei a generat o serie de reacții semnificative în întreaga lume, de la celebrări în rândul diasporei iraniene până la condamnări internaționale și apeluri la de-escaladare.

Evenimentele au amplificat tensiunile existente în Orientul Mijlociu și au punctat un moment important în evoluțiile geopolitice recente.

Impactul pe termen mediu și lung al acestor reacții rămâne greu de anticipat, dar este deja clar că moștenirea și rolul lui Khamenei în politica iraniană și regională vor continua să influențeze dezbaterile internaționale în perioada următoare.

