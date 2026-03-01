Comunitățile iraniene au sărbătorit în stradă vestea morții liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei

Membrii diasporei iraniene din Statele Unite și din alte părți ale lumii au reacționat în numeroase feluri după anunțul potrivit căruia liderul suprem al Republicii Islamice Iran, Ali Khamenei, a fost ucis în urma unui atac militar american și israelian.

Evenimentul, considerat de unii participanți „istoric”, a atras reacții diverse în rândul comunităților iraniene din străinătate, dar și reacții oficiale și internaționale care reflectă complexitatea situației din Orientul Mijlociu.

Sâmbătă , liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a condus țara pentru mai bine de trei decenii, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene executate de forțele Statelor Unite și Israel.

Potrivit unui oficial israelian de rang înalt, „Ali Khamenei a fost ucis” în atacurile desfășurate sâmbătă, iar această informație a fost transmisă de postul israelian de televiziune KAN.

CELEBRATIONS in Tel Aviv 🇮🇱 Khamenei is DEAD! pic.twitter.com/wfjBxOIx3O — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 28, 2026

Ulterior, televiziunea de stat iraniană a confirmat moartea liderului suprem, iar un prezentator a anunțat acest lucru cu emoție, potrivit relatărilor NBC Los Angeles preluate de presa internațională.

În același timp, televiziunea iraniană a relatat și moartea unor membri ai familiei lui Khamenei în urma aceluiași atac aerian.

În comunitățile de știri internaționale, anunțurile privind moartea lui Khamenei au fost preluate de mai multe instituții media, iar în unele țări lideri de stat au început să formuleze primele reacții.

În cartierul Westwood din Los Angeles, cunoscut pentru concentrarea mare de iranieni-americani și supranumit „Tehrangeles”, zeci de persoane s-au adunat pe străzi după anunțul privind moartea lui Ali Khamenei.

Unii participanți fluturau steaguri iraniene dinaintea revoluției din 1979 și purtau tricouri cu mesaje simbolice, potrivit relatărilor The Guardian preluate de sursele media.

Iranians in Canada are ecstatic the rat Khamenei is DEAD. 🥳pic.twitter.com/DXbiEL9tqA — Kat Kanada (@KatKanada_TM) March 1, 2026

Un bărbat purta un tricou pe care scria „Make Iran Great Again”, un ecou al sloganului politic american, în timp ce alții dansau pe stradă în momentul celebrării evenimentului

De asemenea, o femeie a fost surprinsă sărutând un portret al președintelui american, pe care scria „Mulțumim, președinte Trump”, iar un bărbat agita o fotografie a ayatollahului Khamenei cu inscripția „ELIMINAT” cu majuscule roșii.

Reacțiile au fost diverse și includ declarații ale unor membri ai comunității: un participant a declarat că dorea “o schimbare de guvern în Iran” și că nu dorea un stat teocratic în țara sa natală, potrivit sursei NBC Los Angeles.

Potrivit relatărilor din media, diaspora iraniană a organizat manifestații similare și în alte orașe din Statele Unite și Canada, inclusiv la Boston și Washington, D.C., unde au fost afișate pancarte și s-au scandat mesaje legate de libertate și schimbare politică.

Huge?!! This is nothing compared to how many Iranian people support Israel and USA against Islamic Republic. This is just the last night celebrations. Khamenei is dead and you can cry! pic.twitter.com/l4TWQ6IZad — Caramel Meta (@Caramelmeta) March 1, 2026

În Washington, manifestanții s-au adunat în semn de sprijin pentru poporul iranian, iar unii au descris atacurile ca pe o “operațiune de salvare” pentru a opri ceea ce ei considerau represalii sau violențe împotriva civililor.

Celebrările după anunțul privind moartea lui Khamenei nu s-au limitat la Statele Unite. În mai multe orașe de pe glob, comunități iraniene au ieșit în stradă pentru a marca evenimentul, arătând steaguri pre-revoluționare și scandând mesaje de sprijin.

Astfel de manifestații au fost raportate în metropole din Europa, Australia și Canada, unde oamenii au dansat, au cântat și au afișat steaguri iraniene tradiționale, în timp ce unii au purtat și steaguri americane și israeliene.

Aceste evenimente sugerează o reacție largă, variată și nuanțată din partea diasporilor iranieni, care reflectă opinii diverse privind situația politică din Iran și viitorul acestei comunități.

Conform relatărilor publicate de presa internațională, după atacurile care au vizat Iranul și după ce moartea lui Khamenei a fost confirmată de unele surse, în unele orașe din Iran au apărut imagini video raportate ca arătând oameni sărbătorind în stradă și manifestând emergente emoții.

Pe de altă parte, răspunsul oficial al autorităților iraniene a reflectat o perspectivă diferită asupra evenimentelor, iar tensiunile din regiune au continuat să crească după atacurile militare.

După anunțul privind moartea lui Khamenei, unii lideri și state au condamnat atacurile și au cerut încetarea acțiunilor militare.

Reuters și alte agenții de știri au raportat că Rusia și China au calificat kill-erea lui Khamenei drept o încălcare a legii internaționale și au cerut oprirea ostilităților pentru a preveni o escaladare mai mare a conflictului în Orientul Mijlociu.

Mai multe capitale și organizații internaționale au făcut apel la revenirea la negocieri diplomatică și la calm, în contextul tensiunilor care au crescut după atacurile militare, pentru a limita extinderea conflictului și a reduce riscul de consecințe umanitare grave.

Experții și analiștii internaționali au sugerat că uciderea liderului suprem iranian ar putea deschide o nouă fază în conflictul regional sau ar putea accelera procese politice interne în Iran.

CELEBRATIONS in Israel TONIGHT! 🇮🇱 Khamenei is DEAD!pic.twitter.com/Ywr1Qioq2b — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 1, 2026

În același timp, autoritățile iraniene și liderii politici locali au promis răspunsuri mai puternice împotriva țărilor implicate în atacurile militare, potrivit relatărilor din presa internațională.

De asemenea, reacțiile din interiorul Iranului, atât din partea cetățenilor, cât și a liderilor religioși și politici, indică un moment de incertitudine majoră pentru viitorul țării, într-o perioadă în care deja se înregistraseră proteste și mobilizări semnificative împotriva regimului anterior.

Anunțul privind moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei a generat o serie de reacții semnificative în întreaga lume, de la celebrări în rândul diasporei iraniene până la condamnări internaționale și apeluri la de-escaladare.

Evenimentele au amplificat tensiunile existente în Orientul Mijlociu și au punctat un moment important în evoluțiile geopolitice recente.

Impactul pe termen mediu și lung al acestor reacții rămâne greu de anticipat, dar este deja clar că moștenirea și rolul lui Khamenei în politica iraniană și regională vor continua să influențeze dezbaterile internaționale în perioada următoare.