Comportamentul românilor s-a schimbat în domeniul consumului. Scădere abruptă pentru produsele Coca-Cola







Coca-Cola HBC România a raportat o scădere de până la 3% a vânzărilor în prima jumătate a anului 2025, în special pe segmentul băuturilor necarbogazoase și al cafelei. În schimb, vânzările de energizante au crescut cu peste 10%, după impactul negativ al restricțiilor din 2024.

Coca-Cola HBC România, liderul pieței de băuturi răcoritoare din țară, a înregistrat în primele șase luni ale anului 2025 o scădere estimată între 1% și 3% a volumelor vândute, potrivit celui mai recent raport financiar publicat de grup.

Segmentul băuturilor carbogazoase a cunoscut un declin moderat în același interval, cu scăderi în zona de 1-3%, în timp ce băuturile necarbogazoase și cafeaua au consemnat pierderi mai accentuate, între 4% și 6%, confirmând o tendință descendentă a consumului în aceste categorii.

În contrast cu celelalte categorii, băuturile energizante au înregistrat o creștere de peste 10% în primul semestru din 2025, în special în al doilea trimestru, datorită unui efect de bază favorabil.

Această revenire vine după un an 2024 dificil, în care Coca-Cola HBC România a raportat o scădere de peste 10% a vânzărilor de energizante, ca urmare a interzicerii comercializării către minori, măsură legislativă implementată în luna martie a anului trecut.

„Am observat o creştere de peste zece procente în sectorul energizantelor, susţinută de o revenire în trimestrul II, pe baza datelor comparative slabe din 2024“, se arată în raportul Coca-Cola HBC.

Chiar dacă unele segmente se află în scădere, consumul total de băuturi răcoritoare în România rămâne ridicat. Potrivit unei analize realizate de Ziarul Financiar pe baza datelor furnizate de Euromonitor, românii consumă anual în medie 215 litri de băuturi răcoritoare per capita, incluzând apa îmbuteliată, sucurile și energizantele.

Acest nivel ridicat plasează România pe locul al doilea în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește consumul de băuturi răcoritoare, fiind depășită doar de Ungaria.