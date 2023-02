Companiile de băuturi din Rusia au decis să importe whisky scoțian în ciuda boicoturilor

Compania de vodcă din Moscova a dezvăluit planurile de întrerupere a boicotului de whisky scoțian, obținând susținerea Kremlinului de a importa mai mult de 300.000 de sticle de Johnnie Walker fără a avea nevoie de permisiunea Diageo.

Primăvara trecută, guvernul lui Vladimir Putin a declarat că va permite importurile de mărci de alcool premium. Decizia a survenit în urma sancțiunilor Occidentului, astfel oferind comercianților o modalitate de a importa mărfuri fără permisiunea proprietarului mărcii prin țări care simpatizau Rusia, cum ar fi Turcia, China și Kazahstan.

Astfel, a rezultat că mai multe companii au fost adăugate pe listă. În total, se crede că au fost adăugat 35 de mărci de băuturi, inclusiv Jack Daniel’s, Bell’s, Johnnie Walker și Malibu. Potrivit cotidianului rus de afaceri, Kommersant, Beluga Group a fost primul care s-a înregistrat pentru importuri, fiind urmat de Luding Group, care intenționează să ocolească boicoturile atât pentru Johnnie Walker de la Diageo, cât și pentru The Macallan de la Edrington.

În urmă cu aproape un an, Diageo a anunțat că se retrage din Rusia, după ce Putin a ales să-și intensifice războiul împotriva Ucrainei. În plus, Diageo și-a încheiat relația cu alte companii din Moscova și Sankt Petersburg care îmbuteliau whisky-urile Bell’s și White Horse pentru piața internă din Rusia.

Un purtător de cuvânt al Diageo a dezvăluit într-un anunț recent: „În martie 2022, am oprit toate importurile produselor noastre în Rusia și am oprit producția locală de bere și îmbutelierea de băuturi spirtoase terțe. În iunie, am luat decizia de a înceta afacerea. Diageo nu importă sau vinde în mod direct sau indirect niciun produs în Rusia.”

O piață dinamică

În ciuda acestui fapt, există foarte puține lucruri pe care companiile globale de băuturi le pot face pentru a împiedica produsele lor să intre pe piața din Rusia prin importuri. Pentru a face acest lucru, se presupune că distribuitorii ruși vor trebui să cumpere mărci de băuturi premium de la angrosiști cu sediul în țările vecine.

Rusia a fost una dintre cele mai dinamice piețe pentru mulți producători de băuturi, cu toate acestea, acest lucru s-a schimbat pe măsură ce companiile și-au încetat tranzacționarea pe piață, o mișcare care a avut un impact puternic asupra prețurilor acțiunilor, potrivit The Drinks Business.