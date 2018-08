Efectul „Brexit”: Companiile britanice CRESC SALARIILE pentru a ATRAGE europeni

Marea Britanie se confruntă cu o lipsă de forță de muncă calificată și încearcă să-i aducă înapoi pe europenii speriați de Brexit.





Mulți cetățeni europeni au părăsit Marea Britanie după referendumul din iunie 2016, care a decis ieșirea din UE. Doar în cea de-a doua jumătate a anului 2016, au plecat din Regatul Unite 122.000 de europeni.

Și nu au fost înlocuiți. Această informație este făcută publică de Associated Press. Potrivit Chartere Institute of Personel and Development, numărul candidaților pe un post a scăzut în ultimul an.

Astfel, pentru un loc de muncă cu puțină calificare, numărul candidaților a scăzut de la 24 la 20, iar pentru o muncă mediu calificată, de la 19 la 10. Drept urmare, jumătate dintre cele 2000 de companii intervievate de Associated Press, în cadrul unei ample cercetări sociologice, au declarat că au fost nevoite să mărească salariile.

„În acest peisaj, în care candidații sunt puțin numeroși, angajatorii nu trebuie doar să ofere un salariu atractiv, dar și avantaje sumplimentare”, spune Alex Fleming, recrutor la Adecco.

Pentru a-i determina pe candidații europeni să traverseze Canalul Mânecii, companiile propun „bonusuri sociale, precum îngrijirea sănătății, o pensie solidă, un program de lucru flexibil, o cultură colaborativă a muncii”, mai precizează Fleming.

Guvernul britanic încearcă să-i liniștească pe europenii care ezită să se instaleze Regat.

Un purtător de cuvânt a precizat:

„Cetățenii UE aduc o contribuție enormă. Am spus în mod clar de la început că dorim ca acești cetățeni și familiile lor să rămână. ”

Guvernul britanic lucrează la un pachet legislativ care să reglementeze imigrația și care, potrivit oficialului citat, „îi va controla pe cei care vin în Regatul Unit și îi va primi pe cei mai străluciți și pe cei mai buni care doresc să muncească mult”.

