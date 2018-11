Cea mai MARE companie de TELEFONIE din România este la PĂMÂNT. Pentru ce a primit o AMENDĂ URIAȘĂ

Digi, o mare companie de telefonie, a primit o lovitură grea. Gigantul a primit o amendă de 280.000 de euro și i-a fost revocată o tranzacție importantă.





Autoritatea de Concurenţă din Ungaria a deschis pe 14 noiembrie o investigaţie cu privire la achiziţia operatorului maghiar de telecomunicaţii Invitel de către sucursala locală a Digi (Digi HU), în vederea reanalizarii anumitor aspecte legate de anumite localităţi în care i-TV Digitalis Tavkozlesi Zrt. (una dintre filialele Digi HU) şi Invitel îşi suprapun activităţile.

Astfel, Autoritatea de Concurenţă (GVH) a revocat decizia iniţială din mai 2018 prin care aproba achiziţia şi a amendat Digi HU cu aproximativ 280.000 euro (90 milioane HUF), scrie Ziarul Financiar .

Digi Communications a finalizat pe 30 mai achiziţia operatorului maghiar de telecomunicaţii Invitel Tavkozlesi pentru suma de 135,4 milioane euro, după aproape un an de la semnarea contractului de achiziţie, în 21 iulie 2017.

„Motivul afirmat de GVH pentru revocarea Decizie Initiale se bazeaza pe sustinerile ca Digi HU nu a comentat in mod proactiv in cadrul procedurii initiale de concentrare economica referitor la anumite informatii despre acoperirea teritoriala a serviciilor de comunicatii electronice furnizate de i-TV, care au fost folosite de GVH in adoptarea Deciziei Initiale”, se arată în comunicatul Digi publicat la BVB, semnat de directorul general al Digi Communications, Serghei Bulgac.

