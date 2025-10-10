Campania „Chubb China” a atras atenția publicului și a mediului de afaceri asupra relațiilor complexe dintre Chubb Limited și Republica Populară Chineză, precum și a implicării CEO-ului său, Evan Greenberg, în interacțiuni cu oficiali și instituții chineze.

Inițiativa, lansată de organizația nonprofit Consumers’ Research, urmărește să ofere informații despre modul în care Chubb operează în Republica Populară Chineză și despre activitățile sale internaționale, cu accent pe rolul liderului companiei.

Această campanie include un spot publicitar de 30 de secunde, un site dedicat și promovare digitală și mobilă, toate adresate publicului american.

Scopul declarat al organizației este de a informa despre afacerile companiei și despre participarea CEO-ului la evenimente și forumuri internaționale, fără a emite judecăți morale sau politice.

Organizația Consumers’ Research , cunoscută pentru activitățile sale de informare a consumatorilor, a lansat campania „Chubb China” ca parte a proiectului său Consumers First Initiative.

Conform declarațiilor oficiale, campania va include un spot publicitar de 30 de secunde care va fi difuzat la nivel național, un website dedicat – ChinaChubb.com – unde sunt prezentate informații și documente legate de operațiunile companiei în China, un billboard mobil în Washington, D.C., inclusiv în apropierea sediului Chubb și a Capitolului, și o promovare digitală sponsorizată pe rețele sociale și site-uri de știri online.

Reprezentanții Chubb au răspuns printr-un comunicat oficial, afirmând că materialele campaniei sunt „complet inexacte” și subliniind că Greenberg a criticat în mod repetat practicile autoritare ale Chinei și a pledat pentru protejarea intereselor americane.

Campania a atras atenția asupra unui set de fapte documentate, inclusiv participarea lui Greenberg la forumuri și evenimente internaționale, afacerile Chubb în China și pozițiile publice exprimate de CEO-ul companiei.

Conform informațiilor prezentate, scopul campaniei este informarea consumatorilor și a publicului larg, nu interpretarea morală a acestor fapte.

Evan Greenberg, CEO Chubb Limited, a fost implicat în mai multe interacțiuni cu oficiali și instituții chineze în ultimii ani, începând cu participarea la China Development Forum, un eveniment anual de mare anvergură care reunește lideri de afaceri și oficiali guvernamentali chinezi și internaționali.

Forumul oferă acces la membri ai Partidului Comunist Chinez (PCC) și la oficiali de rang înalt, permițând discuții despre oportunități economice, comerț și cooperare internațională.

La acest forum au mai participat lideri ai unor companii globale, precum Stephen Schwarzman de la Blackstone și Michael Miebach de la Mastercard.

Fotografii și comunicate oficiale arată că Greenberg s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping și cu Wang Yi, membru al Biroului Politic al PCC, în mai multe ocazii.

Într-un comunicat guvernamental chinez, Greenberg a afirmat:

„Relația dintre Statele Unite și China este cea mai importantă relație bilaterală din lume.”

În 2024, el a introdus public pe Xi la un eveniment în San Francisco, precizând:

„Ca mulți alții în această încăpere, cred că o Chine puternică și prosperă, care susține și investește în sistemul internațional, poate fi o forță pozitivă pentru lume.”

Aceste declarații au fost documentate prin materiale publice și fotografii oficiale, reflectând rolul său profesional și implicarea în evenimente internaționale.

Greenberg este, de asemenea, președinte al Consiliului Director al National Committee on U.S.-China Relations, o organizație non-profit care promovează dialogul și cooperarea între lideri americani și chinezi.

În cadrul acestui rol, el a participat la întâlniri și discuții care includ membri ai guvernului chinez și lideri de afaceri internaționali, subliniind obiective economice și diplomatice fără implicarea unei evaluări morale sau politice.

Chubb Limited este prezentă în 54 de țări, inclusiv China, și are peste 40.000 de angajați la nivel global.

Operațiunile sale în China includ achiziționarea unei participații majoritare în Huatai Insurance Group, cu active de peste 10 miliarde de dolari, aprobată de guvernul chinez în 2022.

Această participație a crescut ulterior la 85,5%. Totodată, compania C.V. Starr, deținută de tatăl CEO-ului, Hank Greenberg, deține peste 90% dintr-un asigurător chinez anterior cunoscut sub numele Dazhong.

Aceste tranzacții reflectă implicarea Chubb în piața chineză și cooperarea cu autorități locale și instituții financiare, oferind contextul pentru înțelegerea relațiilor corporative și internaționale ale companiei. Nu există evaluări morale implicate, doar prezentarea faptelor documentate.

Greenberg a făcut mai multe declarații publice privind relațiile SUA-China și riscurile geopolitice. În ceea ce privește Taiwan, el a menționat:

„Taiwan prezintă cel mai apropiat risc de conflict pentru relația SUA-China. Beijing și-a clarificat ambițiile, iar Washington colaborează cu aliații pentru a descuraja folosirea forței.”

În privința politicii comerciale, Greenberg a afirmat că unele măsuri americane privind comerțul cu China sunt „ineficiente și pot fi reconsiderate.”

De asemenea, a subliniat complexitatea relației economice și militare:

„China rămâne un actor important și complex. Expansiunea militară și performanța economică influențează relațiile internaționale și strategiile regionale.”

Aceste declarații sunt publice și documentate, reflectând perspectivele executive ale companiei fără a le interpreta sau evalua moral.

Reprezentanții Chubb au subliniat că Greenberg a criticat practicile autoritare ale Chinei și a pledat pentru protejarea intereselor americane.

Participarea sa la evenimente internaționale nu implică sprijin necondiționat pentru politicile guvernului chinez, ci reflectă activități profesionale și de afaceri.

Din perspectiva experților în relații internaționale, Robert O’Brien, fost consilier pentru securitate națională, a declarat că Greenberg „a fost un susținător al intereselor SUA în regiune și că operațiunile Chubb au contribuit la reducerea deficitului comercial.”

De asemenea, Michael Pillsbury, expert în China, a menționat rolul lui Greenberg în facilitarea întâlnirilor între lideri de afaceri americani și oficiali chinezi pentru a comunica preocupările companiilor.

Aceste perspective adaugă context asupra implicării CEO-ului în relațiile bilaterale, fără a introduce interpretări propagandistice.

Greenberg ocupă poziții în consilii și borduri ale unor instituții academice chineze, inclusiv Tsinghua University School of Economics and Management, alături de lideri de afaceri internaționali precum Mark Zuckerberg și Tim Cook.

Universitatea are legături cu structuri guvernamentale chineze implicate în securitate națională și tehnologii de apărare, ceea ce oferă un context suplimentar pentru activitatea profesională a CEO-ului.

Rolul său în National Committee on U.S.-China Relations subliniază implicarea în dialogul economic și diplomatic între cele două țări, fără a include evaluări morale.

Participarea la evenimente publice, mese rotunde și forumuri reflectă responsabilități profesionale și angajamente corporative.

Rapoartele anuale ale Chubb evidențiază complexitatea relației cu China comunistă. În 2022, compania a subliniat că SUA urmăresc un Indo-Pacific liber de dominație chineză.

În 2023, raportul anual a menționat China ca o sursă atât de oportunitate economică, cât și de anxietate geopolitică, evidențiind expansiunea militară și influența globală.

Aceasta reflectă poziția oficială a companiei și strategiile sale de afaceri în regiune, fără a implica evaluări de ordin politic sau moral.

Activitățile Chubb în R.P. Chineză indică câteva aspecte esențiale:

compania a efectuat tranzacții semnificative și operațiuni în China;

CEO-ul a participat la forumuri și evenimente internaționale;

CEO-ul a exprimat poziții publice documentate privind Taiwan și comerțul;

CEO-ul a ocupat poziții în organizații academice și de dialog bilateral.

Campania „Chubb China” reflectă interesul public și mediatic pentru aceste relații, fără a oferi interpretări morale. Toate informațiile prezentate sunt documentate și provin din surse publice, oficiale sau comunicate ale experților.