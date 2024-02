Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Voltaj au lansat melodia „Din toată inima pentru Team Romania”. Video

”Avem cu toții doar un singur vis / Să ajungem cel mai sus, așa cum ne-am promis”, sunt cuvintele cu care începe melodia dedicată de trupa Voltaj sportivilor calificați la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și susținută de Edenia, prin proiectul Romania for Gold.

Olimpicii, protagoniști în videoclipul trupei

Munca susținută, determinarea, curajul de a lupta, sunt valorile comune ale componenților Echipei Olimpice ”Team Romania” care vor concura sub culorile roșu, galben și albastru la Jocurile Olimpice de la Paris. Comitetul Olimpic și Sportiv Român, alături de partenerii săi, susține 100% sportivii care ne vor reprezenta țara și își propune ca inspirat de cuvintele motivaționale ale melodiei proaspăt lansate de formația Voltaj, întreaga Românie să afle ce stă în spatele spiritului Team Romania – încredere, forță, dorință de victorie. Piesa “Din toată inima pentru Team Romania” păstrează vibe-ul fresh și ritmat cu care trupa Voltaj și-a obișnuit fanii, iar videoclipul are ca protagoniști chiar sportivi ai Team Romania. Piesa este deja disponibilă pe canalul de You Tube al trupei Voltaj.

“Fiecare participare la o întrecere olimpică arată că olimpismul este mai mai mult decât o competiție, este o stare de spirit, căci sportul unește și educă oamenii în cel mai curat spirit al fair-play-ului. Suntem încântați de dorinta formației Voltaj de a dedica echipei noastre olimpice o piesă atât de emoționantă, cântată din toată inima, împreună cu sportivii noștri, care au răspuns cu entuziasm aceastei provocări. Acum, cu ajutorul Voltaj și Romania for Gold, românii sunt îndemnați să fie aproape de echipa olimpică și mai ales să-i susțină pe sportivii care ne vor reprezenta țara la Jocurile Olimpice de la Paris”, a declarat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Melodia va fi intonată la concertele Voltaj

„Am fost încântați și, totodată, onorați de cum a fost primită propunerea de către Comitetul Olimpic, dar și de campionii care au participat alături de noi la filmările videoclipului. Suntem convinși că această melodie a intrat deja în playlistul sportivilor noștri, care ne-au mărturisit că îi motivează. Sperăm să-i inspire pe cât mai mulți români, în special pe tineri să vină către sport și, desigur, să susțină Team Romania din toată inima. Noi am inclus deja melodia în playlistul concertelor noastre”, a spus, la rândul său, Călin Goia, solistul trupei Voltaj.

Realizarea acestui proiect a fost posibilă cu susținerea Edenia, partener al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, prin proiectul Romania for Gold.

“Pasiunea pentru sport și aspirația către performanță ne-au determinat pe noi, echipa Edenia, să ne alăturăm sportului românesc, luându-ne misiunea de a reaprinde flacăra olimpică din inima românilor! Piesa ”Din toată inima pentru Team Romania”, a trupei Voltaj, aduce exact acel vibe pozitiv și energia de care cu toții avem nevoie în a susține echipa olimpică a României. De acum și până la Jocurile Olimpice de la Paris ne dorim ca toată România să cânte această piesă alaturi de noi”, a spus Oana Stincel, Director de Marketing Macromex, partenerul COSR.