„Tudorel TOADER a mai MINȚIT o dată opinia publică!” Atacul lui Ludovic Orban și Comisia de la Veneția

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că a primit răspunsul Comisiei de la Veneția în legătură cu legile justiției, și arată că ministrul Justiției, Tudorel Toader, a mințit în privința pronunțării oficialilor europeni asupra celor două ordonanțe.





„După emiterea OUG 90 și 92, am trimis o scrisoare către Comisia de la Veneția în care am prezentat succinct conținutul celor două ordonanțe și am informat Comisia de la Veneția că ministrul Justiției a mințit opinia publică din România spunând că cele două ordonanțe au fost emise în urma consultărilor cu Comisia de la Veneția și cu acordul acesteia. Am primit un răspuns din partea lui Thomas Markert, secretarul Comsiei de la Veneția, care arată că Tudorel Toader a mai mințit o data opinia publică, spunând că în privința ordonanței 90-92, Comisia de la Veneția se va pronunța, va analiza aceste două ordonanțe. Răspunsul care a fost transmis de Thomas Markert ne spune că Comsia de la Veneția nu poate să examineze cuprinsul celor două ordonanțe pentru că nu au fost traduse înaintea sesiunii plenare și că nu există o cerere formală de emitere a unei opinii asupra ordonanțelor din partea aurtorităților din România. Din nou Tudorel Toader a mințit spunând că se va pronunța Comisia de la Veneția iar Comisia de la Veneția spune în scris negru pe alb că nu a fost sesizată”, a declarat Orban, conform Mediafax.

El a adăugat că luni, PNL va depune o proiect de lege privind transpunerea recomandărilor Comisiei în privința legilor justiției.

„După refuzul majorității guvernamentale de a sesiza Comisia de la Veneția, PNL împreună cu președintele României, am reușit, făcând apel la diplomație europeană, să sesizăm Comisia de la Veneția în ceea ce privește cele trei legi ale justiției, cât și codul penal și codul de procedură penală. Rapoartele, punctele de vedere ale Comisiei de la Veneția au fost devastatoare. În cursul zilei de luni, PNL va înainta un proiect de lege în care vom asigura transpunerea acestor recomadări privind legile justiției, de asemenea codului pneal și codului de procedură penală am solicitat același lucru”, a mai spus Orban.

