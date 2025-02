International Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Zelenski a fost ales legitim, Ucraina este o democrație







Comisia Europeană a reafirmat joi că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost ales în mod legitim prin alegeri libere și corecte și că Ucraina este o democrație, spre deosebire de Rusia. Declarația vine ca reacție la afirmațiile președintelui american Donald Trump, care l-a descris miercuri pe Zelenski drept un „dictator” ce refuză organizarea de alegeri din cauza că și-ar fi pierdut popularitatea.

„Securitatea Ucrainei este securitatea Uniunii Europene”

„Preşedintele Zelenski a fost ales legitim în alegeri libere, corecte şi democratice. Ucraina este o democraţie. Rusia lui Putin nu este”, a declarat Stefan De Keersmaecker, putăror de cuvânt al Comisiei Europene, în cadrul conferinței zilnice de presă a insituției.

Putătorul de cuvânt a subliniat că, în contextul războiului cauzat de invazia rusă, „nu poate exista o soluţie pentru Ucraina fără implicarea Ucrainei şi fără implicarea Uniunii Europene”.

Acesta a protestat din nou față de inițierea discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind încheierea conflictului, fără ca Kievul şi UE să fie prezente la masa negocierilor. De asemenea, acesta a afirmat că „securitatea Ucrainei este securitatea Uniunii Europene”.

Zelenski: Trump trăiește într-o „bulă de dezinformare rusă”

Donald Trump și Volodimir Zelenski au avut miercuri schimburi publice de replici, după ce Zelenski a refuzat să semneze un memorandum solicitat de Washington, prin care Ucraina ar fi urmat să cedeze către Statele Unite jumătate din resursele sale naturale.

Refuzul președintelui ucrainean nu a fost determinat de opoziția față de o astfel de înțelegere, pe care anterior a susținut-o, ci de faptul că documentul nu includea solicitările Kievului referitoare la garanțiile de securitate și continuarea asistenței militare americane.

„Documentul nu era clar, era clar un singur lucru, că trebuie să dăm 50% din tot ce era specificat în document”, a declarat Zelenski, miercuri, la o conferință de presă.

Zelenski a insistat ca Ucraina să fie acceptată în NATO și ca trupe străine să fie dislocate pe teritoriul țării sale ca forțe de menținere a păcii, în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia.

Președintele ucrainean l-a acuzat pe Trump că trăiește într-o „bulă de dezinformare rusă”, ca reacție la reproșul liderului american, care a afirmat că Ucraina a ales să poarte un război cu Rusia în loc să încerce să ajungă la un acord. De asemenea, Zelenski și-a exprimat nemulțumirea față de excluderea Ucrainei și a aliaților europeni din discuțiile inițiate separat de Washington și Moscova.

Declarațiile președintelui american

Președintele american Donald Trump a reacționat printr-o serie de postări pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. În cel mai recent mesaj de miercuri, Trump a afirmat: „Un dictator fără alegeri, Zelenski ar face bine să se miște repede sau va rămâne fără țară.”

De asemenea, el a adăugat: „Ador Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică, țara sa este sfărâmată și MILIOANE (de oameni) au murit inutil.”

Trump l-a numit din nou pe Zelenski „dictator” într-o declarație făcută în Florida câteva ore mai târziu. „El refuză alegerile. Este jos în toate sondajele reale. Cum poţi să fii sus când fiecare oraş este demolat?”, a adăugat acesta.

Președintele american l-a criticat pe omologul său ucrainean într-un alt mesaj publicat pe rețeaua sa, afirmând: „Un actor de comedie cu succes modest, Volodimir Zelenski a convins SUA să cheltuie 350 de miliarde de dolari pentru a se angaja într-un război care nu putea fi câștigat, care niciodată nu ar fi trebuit să înceapă”.

De asemenea, răspunzând criticilor privind excluderea Ucrainei și a aliaților europeni din negocierile cu Rusia, Trump a comentat: „Astăzi am auzit 'oh, nu am fost invitați'. Ei bine, ați fost acolo trei ani. Ar fi trebuit să-i puneți capăt acum trei ani. Nu ar fi trebuit niciodată să-l începeți.”