Autoritățile de la Bruxelles au decis să deschidă o altă acțiune în instanță, împotriva AstraZeneca şi să ceară despăgubiri, a anunţat un purtător de cuvânt. Acesta a precizat că plângerea urmează să fie depusă marţi şi vizează tot întârzieri în livrarea vaccinului împotriva COVID-19 produs de AstraZeneca-Oxford, relatează AFP.

Comisia Europeană a lansat o primă procedură judiciară lansată, la sfârşitul lunii aprilie, împotriva laboratorului farmaceutic. Această primă acțiune a vizat obținerea unor livrări mai rapide a dozelor de vaccin contractat, în vreme ce a doua plângere are ca obiect fondul cauzei.

Blocul comunitar solicită, prin cel de-al doilea proces, obținerea unor despăgubiri pentru încălcarea clauzelor contractuale.

Livrările sunt mult sub cele contractate

AstraZeneca a livrat doar 50 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19 din cele 300 de milioane comandate până la sfârşitul lui iunie de către Comisie.

Laboratorul dădea asigurări, în martie, când evoca probleme de producţie şi de export, că va livra doar o treime din dozele prevăzute în contract.

AstraZeneca s-a angajat, de asemenea, faţă de Uniunea Europeană să atingă un prag de livrări de 50 de milioane de doze de vaccin anti COVID. Compania farmaceutică nu și-a respectat – nici de această dată – angajamentul.

AstraZeneca nu a reușit să-și îndeplinească clauzele

AstraZeneca a livrat doar 47 de milioane de doze din cele 50 de milioane contractate. În aceste condiții, comisarul european însărcinat cu Industria şi piaţa unică, Thierry Breton, a anunţat duminică, de Ziua Europei, că Bruxellesul nu va reînnnoi contractul cu laboratorul anglo-suedez.

Un nou contract, cu privire la livrarea a 1,8 milioane de doze de vaccin împotriva covid-19 a fost încheiat de Comisia Europeană cu alianţa americano-germană Pfizer/BioNTech.

Pfizer- BioNTech și-a îmbunătățit estimările

Laboratorul german BioNTech SE şi-a îmbunătăţit estimările privind vânzările de vaccinuri Covid-19 până la 12,4 miliarde de euro (15 miliarde de dolari) în acest an, conform noilor prognoze de vânzări publicate luni într-un moment în care ţările îşi majorează comenzile pentru accelerarea campaniei de vaccinare, transmite Bloomberg.

BioNTech a precizat că, împreună cu partenerul american Pfizer Inc., are comenzi pentru 1,8 miliarde de doze de vaccin în acest an şi de asemenea a început să încheie contracte pentru anul 2022 şi anii următori. Anterior, BioNTech estima că în 2021 va realiza vânzări de 9,8 miliarde de euro de pe urma acestui produs, primul vaccin Covid-19 lansat pe piaţă.