Comisia Europeană cere OLAF să investigheze legăturile lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein

Comisia Europeană cere OLAF să investigheze legăturile lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein
Comisia Europeană a solicitat Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) să examineze posibilele încălcări ale codului de conduită de către Peter Mandelson, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, citat de AFP.

Peter Mandelson și investigația Comisiei Europene

Peter Mandelson, fost comisar european între 2004 și 2008, este în centrul unei controverse legate de respectarea regulilor UE privind codul de conduită. Comisia Europeană încearcă să stabilească dacă acesta a încălcat aceste reguli atât în timpul mandatului său, cât și după ce și-a părăsit funcția, în special referitor la clauza de confidențialitate și interdicția de a primi cadouri sau favoruri.

Peter Mandelson

Peter Mandelson. Susra foto: Captură video Youtube

Mandelson, în vârstă de 70 de ani, a fost anterior ambasador al Marii Britanii la Washington și o figură centrală în politica britanică. Publicarea unor noi documente care detaliază relația sa cu Jeffrey Epstein a generat un val de controverse și investigații.

Fostul ministru britanic a fost arestat luni de poliția din Regatul Unit, dar ulterior eliberat pe cauțiune.

OLAF, implicat în anchetă

Comisia Europeană desfășoară propria investigație, însă a solicitat și OLAF să analizeze cazul, având în vedere circumstanțele și volumul documentelor publicate. Solicitatea către OLAF a fost făcută pe 18 februarie, potrivit unui purtător de cuvânt, confirmând informații apărute în Financial Times.

OLAF a confirmat primirea solicitării, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre investigare.

1
