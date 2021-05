Magistrații români susțin că aceste audieri au avut loc vineri, 14 mai a.c., și că timpul de discuții cu privire la acest subiect complex a fost de doar 50 de minute. Cei de la Asociația Magistraților din România mai susțin că au fost lăsați să vorbească doar patru minute, restul de 46 de minute fiind acordat altor organizații de magistrați care au militat deschis pentru desființarea SIIJ.

„Întâlnirea s-a desfasurat online, în format de videoconferință, fiind invitate atât asociații care au negat evidența existenței unor abuzuri în cauzele instrumentate de DNA în trecut, contra magistraților, și care au susținut asiduu desființarea SIIJ, cu efectul revenirii competenței de anchetare a magistraților la DNA, respectiv Asociația Forumul Judecătorilor din România (FJR), Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP) și Asociația Inițiativa pentru Justiție (AIJ), pecum si subscrisele asociatii care am sustinut ca garantiile de independenta prevazute de lege in cazul SIIJ sunt necesare, prin raportare la modul in care anchetele penale au fost folosite in trecut pentru a pune presiune pe judecatori, fapt dovedit prin numeroasele exemple cuprinse si analizate in Hotararea Plenului CSM nr. 225/2019”, se arată în comunicat.

Comisia de la Veneția are misiune clară: desființarea SIIJ

Cei de la AMR mai susțin că au fost invitați la un dialog pe tema SIIJ, dar la discuții s-a putut vedea adevărata intenție a raportorilor din cadrul Comisiei de la Veneția.

„Presedinta AMR, doamna judecator Andreea Ciucă, singura căreia i s-a dat cuvântul din partea acestor patru asociatii profesionale, a fost lasata să vorbească timp de 3 minute, iar din momentul in care a relevat, cu argumente punctuale, unele erori factuale si legale din avizele precedente ale Comisiei de la Venetia, precum si exemple de presiuni rezultate din anchetele DNA contra judecatorilor si procurorilor, aceasta a fost intrerupta in mod repetat, sustinandu-se ca aceste fapte sunt irelevante pentru Comisie. Cand a facut referire, ca dovada a abuzurilor, la Raportul Inspectiei Judiciare si la una dintre concluziile Hotararii Plenului CSM nr. 225/2019, a fost din nou intrerupta abrupt cu motivarea ca acestea sunt ‘detalii’ care nu fac obiectul rapoartelor Comisiei de la Venetia. Dupa replica indreptatita, si anume ca abuzurile constatate printr-un raport IJ de 250 de pagini si confirmate de Plenul CSM nu pot fi tratate ca ‘detalii’ cand vorbim despre independenta justitiei, nu i s-a mai permis sa continue”, se mai arată în comunicatul Asociației Magistraților din România.

Abuzul Comisiei de la Veneția raportat la Uniunea Europeană

Punctul de vedere al Comisiei de la Veneția cu privire la SIIJ nu reprezintă o noutate absolută. Propunerile care vor fi făcute într-un viitor raport care se va referi la desființarea Secției Speciale, sunt deja previzibile, mai ales că în trecut, Comisia de la Veneția a mai formulat aprecieri critice cu privire la SIIJ.

La momentul înființării acestei Secții, Comisia de la Veneția s-a referit într-un raport la ”motivele neclare care au dus la înființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție”.

Cei de la AMR susțin că raportorii Comisiei de la Veneția ar fi avut acum ocazia să lămurească care ar fi fost acele ”motive neclare”, dar nu au făcut-o. Și nici nu au fost curioși să o facă. Pentru acest motiv, AMR va notifica toate instituțiile europene care pun bază pe rapoartele Comisiei de la Veneția, pentru a informa cu privire la aceste consultări care au avut loc pe tema desființării SIIJ.

„Prin modul incalificabil, complet lipsit de obiectivitate si profesionalism, in care au procedat in cadrul consultarilor cu asociatiile de magistrati, raportorii Comisiei de la Venetia au demonstrat ca si-au ratat misiunea si ca nu sunt preocupati de esenta democratiei prin drept, care consta in dezbaterea libera a problemelor ce afecteaza statul de drept si drepturilor omului, in respectul reciproc, in nevoia unei justitii independente, asigurate prin garantii efective, in asumarea erorilor si corectarea lor, atunci cand este cazul. Asa-numitele dezbateri de azi au fost descalificante pentru Comisia de la Venetia si au dovedit, o data in plus, subiectivitatea si lipsa de impartialitate si profesionalism a opiniilor expertilor acesteia, pe care se intemeiaza rapoartele Comisiei. Astfel cum asociatiile noastre au subliniat in mai multe randuri, ca magistrati nu putem inchide ochii fata de existenta repetata in rapoartele organismelor europene a unor premise factuale si legale incorecte, nereale, pe care au fost edificate unele dintre recomandari”, se mai arată în comunicat.