Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a tras un semnal de alarmă sâmbătă, afirmând că solicitarea ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei ar echivala cu repetarea unei greșeli istorice comise la începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

"Solicitarea ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriul său agresorului (preşedintele rus Vladimir) Putin", care le cere ruşilor să se pregătească pentru noi războaie, "este pur şi simplu o repetare tragică a greşelii fatale a lui Chamberlain", a scris oficialul european pe rețelele sociale.

Kubilius a făcut trimitere directă la Acordul de la Munchen din 1938, când prim-ministrul britanic Neville Chamberlain a permis Germaniei naziste să anexeze teritorii din Cehoslovacia în încercarea de a evita un nou conflict mondial.

4/4 To demand that Ukraine surrenders part of its territory to the aggressor Putin - who calls Russians to get ready for new wars - is a simple and tragic repetition of the fatal mistake once made by Chamberlain.

— Andrius Kubilius (@KubiliusA) April 26, 2025