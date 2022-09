Comentatorul sportiv Ilie Dobre, omul care a vizitat peste 100 de țări. Cum a scăpat din iadul războiului sirian

Comentatorul Ilie Dobre a povestit despre pasiunea sa pentru călătorii și cum a vizitat, astfel, peste 100 de țări. Fie că a fost în vacanță, cu familia, fie în deplasări cu prilejul unor competiții sportive, nu a ratat nici o ocazie să viziteze obiectivele istorice sau turistice din locurile în care a ajuns.

„Am fost, dar am făcut mereu distincție. Când am fost cu radioul, am comentat, când am fost cu familia, am fost în vacanță. Strângeam câte 7-8.000 de euro și mergeam și în câte 10 – 11 țări. În total am fost în peste o sută de țări. De exemplu am fost în Taiwan, dar ea nu e recunoscută. Am fost și în Indonezia, Cambodgia, America de Sud”, a povestit Ilie Dobre.

Comentatorul sportive, și-a amintit că, de fiecare dată când era într-o deplasare pentru a comenta o competiție sportivă, nu rata ocazia să viziteze obiectivele turistice. Prefera să meargă prin muzee sau biserici în loc să stea cu colegii la bere sau la țigară. Astfel și-a satisfăcut și pasiunea pentru călătorii, dar și-a făcut și meseria de comentator sportiv.

Cele mai impresionate locuri vizitate

Dintre toate locurile prin care a umblat, Ilie Dobre a mărturisit că tot în România ar locui. Chiar dacă a fost impresionat de Tokyo, Yokohama, Kyoto sau Dubai, Sydney ori Beijing. În acest context, a relatat despre cum a coborât din tren, cu o stație înainte de Tokyo, la Mondialul din 2002, organizat în Japonia și Coreea de Sud.

„Din România nu m-aș muta! Mi-au plăcut Dubai, Sydney, Beijing. Țara numărul 1 pentru mine este Japonia, cu Tokyo, Yokohama, Kyoto. Senzațional! Am fost inclusiv în sate. (…) Aveam o hartă și mi s-a părut aproape Saitama de Tokyo, dar erau vreo 60 de kilometri. Atunci am mers pe jos vreo 30, apoi am făcut semn unei mașini care m-a dus la stadion. Am ajuns cu zece minute înainte”, a povestit comentatorul sportiv.

Prins de război în Damasc

El a precizat că i-ar place să meargă în țări din Asia și Africa, precum Pakistan, Mongolia, Oman sau Sri Lanka. Din păcate, acest lucru nu este posibil din cauza restricțiilor de circulație impuse în contextul pandemiei de coronavirus.

Una dintre călătoriile din care a rămas cu amintiri neplăcute a fost cea din Siria, unde a nimerit în plin război, la Damasc. Acolo a mers împreună cu soția, a povestit Ilie Dobre, într-un circuit turistic.

„Începuse războiul și eu nu știam. Noaptea s-a tras…. Dacă blocau aeroportul, era nenorocire atunci pentru că eu eram în circuit cu soția. Rebelii au tras până dimineață, dar n-au putut să ocupe aeroportul. Așa am reușit să plecăm! Eu cu soția eram singurii pe stradă, atunci am plecat pe semnătură de la hotel!”, a mai povestit Ilie Dobre în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, difuzată pe GSP.ro.