Economie Colosul industriei socialiste românești își închide definitiv porțile. De la glorie mondială la ruină







După 141 de ani de activitate neîntreruptă, una dintre cele mai vechi fabrici din România se pregătește să își închidă definitiv porțile. Armătura S.A., companie emblematică din Cluj-Napoca și lider istoric în producția de armături pentru instalații termice, apă și gaz, a început procedurile de dizolvare și lichidare, după ce activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social.

Parte a grupului austriac Herz Armaturen, societatea și-a închis activitatea operațională în 2020, susținându-se ulterior din vânzarea de active și subînchirieri.

Cu doar șase angajați la finalul lui 2024, Armătura marchează sfârșitul unei tradiții de peste un secol, începută în 1884 și presărată cu inovații și distincții internaționale. Compania, listată la Bursa de Valori București din 1997, a fost odinioară un pilon al industriei românești, furnizând armături atât în țară, cât și peste hotare. Închiderea sa marchează nu doar dispariția unui brand istoric, ci și retragerea definitivă a unui actor cheie din peisajul industrial al României.

Decizia de lichidare vine pe fondul schimbărilor din industria românească de profil, unde concurența globală, creșterea costurilor de producție și scăderea cererii interne au împins numeroși producători tradiționali spre restrângere sau dispariție. În cazul Armătura, oprirea producției acum cinci ani a însemnat practic începutul sfârșitului, transformând compania dintr-un simbol al ingineriei locale într-un administrator al propriilor resturi de patrimoniu.

Din 2020, activitatea operațională a companiei a fost închisă, iar veniturile au provenit exclusiv din vânzarea de produse reziduale și active rămase, precum și dintr-un contract de subînchiriere. În ultimii ani, o mare parte din active au fost vândute, iar majoritatea angajaților au fost disponibilizați. La sfârșitul anului 2024, Armătura mai avea doar șase angajați.

Cu peste un secol de tradiție în domeniul armăturilor și robinetăriei, Armătura a evoluat timp de peste 140 de ani, devenind lider pe piața internă și unul dintre cei mai mari producători din Europa de Sud-Est.

Compania a devenit o societate cu capital integral privat în 1996, finalizând astfel procesul de privatizare, fiind cotată la Bursa de Valori București din 1997, sub simbolul ARM.

În anul 1884 a fost fondată prima companie producătoare de articole de robinetărie din România, având în ofertă armături pentru gaz, apă și abur.

Anii 1889, 1923 și 1934 au adus distincții importante pe plan intern și internațional: Diploma Comemorativă a Expoziției Universale – Paris 1889, Diploma de Onoare și Medalia de Aur a Expoziției Industriale – Iași 1923, Medalia de Aur la Expoziția-Târg a Industriei Românești – București 1934.

În 1934, compania a obținut Brevetul Regal de Invenție pentru „Robinetul cu închidere prin bilă”, o inovație mondială în domeniu. În anii 1929 și 1935, în Cluj-Napoca au fost înființate alte două societăți cu profil similar, Ravag și Fermeta. Acestea au fost comasate în 1949, împreună cu firma Parcomet, formând Armătura, cu sediul pe actualul amplasament și având ca obiect fabricarea articolelor de robinetărie din materiale neferoase.

Între 1949 și 1960, Armătura a fost singurul producător de armături pentru instalații sanitare din România. Începând cu 1970, compania a dezvoltat relații comerciale cu parteneri din Europa, America și Asia. La începutul anului 1991, Armătura s-a înregistrat la Registrul Comerțului Cluj ca societate pe acțiuni, iar la sfârșitul lui 1996 a finalizat procesul de privatizare, devenind companie cu capital integral privat.