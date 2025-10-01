Colonelul Iulian Albăceanu revine la conducerea Jandarmeriei Brăila, deși este inculpat într-un dosar DNA

Colonelul Iulian Albăceanu s-a întors la conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Brăila, după ce măsura controlului judiciar care îi interzicea exercitarea funcției a fost revocată. Informația a fost publicată de presa locală DeBrăila, care notează că ofițerul reocupă postul de comandant, în ciuda faptului că este inculpat într-un dosar penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

UPDATE 13:15 Jandarmeria Română a venit cu un comunicat în cazul Iulian Albăceanu. "Ca urmare a ordonanței emise în data de 25.09.2025, de către Direcția Națională Anticorupție, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese instituit anterior asupra inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila.

Această decizie a fost comunicată în mod oficial instituției noastre, iar în conformitate cu procedurile legale, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române va pune în aplicare măsurile care decurg din această hotărâre, inclusiv emiterea unui ordin prin care se va dispune repunerea în funcție a ofițerului.

În acest context, subliniem că orice măsură administrativă adoptată de instituția noastră are ca fundament exclusiv cadrul legal și deciziile emise de autoritățile competente, care sunt puse în aplicare fără întârziere", precizează Jandarmeria Română.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Albăceanu a fost îndepărtat temporar din funcție în urmă cu mai bine de trei luni, perioada în care s-a aflat sub control judiciar. Revenirea sa ridică întrebări despre modul în care legislația și deciziile instanțelor permit unor persoane aflate în cercetări penale să revină în poziții-cheie din structurile de ordine publică.

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, colonelul ar fi încălcat în mod repetat regimul legal aplicabil cadrelor militare active, implicându-se direct sau prin intermediari în administrarea unor afaceri private, pe o perioadă de patru ani, între 2021 și 2025.

Procurorii susțin că ofițerul a controlat „de facto” două societăți comerciale aparținând unor persoane apropiate, desfășurând activități ce intră sub incidența incompatibilităților prevăzute de lege pentru militari. Printre acțiunile atribuite colonelului se numără:

gestionarea activelor firmelor;

efectuarea de operațiuni bancare;

semnarea sau intermedierea unor tranzacții comerciale;

obținerea de foloase materiale pentru sine.

DNA mai arată că Albăceanu ar fi derulat activități de recrutare și plasare a forței de muncă din Nepal, Sri Lanka și alte state asiatice. În plus, ar fi coordonat contracte de lucrări și servicii, ar fi achiziționat un avion de mici dimensiuni pentru călătorii de afaceri și ar fi făcut demersuri pentru accesarea unor credite bancare destinate construcției și vânzării de imobile.

Anchetatorii menționează și intenția colonelului de a cumpăra un mijloc de transport naval, prin finanțare obținută în cadrul Programului Operațional de Pescuit.

Decizia procurorilor de a ridica măsura controlului judiciar îi permite colonelului să revină oficial la conducerea Jandarmeriei Brăila. Aceasta înseamnă că, în prezent, un ofițer cu statut de inculpat într-un dosar DNA gestionează activitatea unei instituții militare cu rol esențial în menținerea ordinii publice.