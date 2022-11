Colecționarii sunt dispuși să plătească sume uriașe pentru această monedă. Mulți români o au în casă

Colecționarii sunt gata să achite și peste 7.000 de lei pentru o monedă pe care mulți români o au în casă. Aceasta este la mare căutare în preajma Sărbătorilor de iarnă, iar prețul ei crește de la o zi la alta.

Un român vinde o monedă pe internet cu 1.350 de euro, adică echivalentul a 7.000 de lei. Multe persoane dețin această monedă și pot să o scoată la licitație pentru a aduna bani de o vacanță de Crăciun. Vânzătorul susține că este una rară, din anul 1829, într-o stare foarte bună.

Dacă în trecut nu valora așa de mult, moneda de 6 lei, din anul 1978, se vinde acum pe internet cu suma de 220 de lei. Aceasta a fost scoasă în circulație pentru români atunci când Nicolae Ceaușescu se afla la puterea țării.

Moneda este făcută din aluminiu și se află într-o stare bună. Ea se găsește și pe site-ul unui muzeu și se vinde cu doar 19,99 de lei, cu mult mai puțin decât pe platforma de anunțuri, potrivit Spynews.

O nouă monedă în România

Ieri, Banca Națională a României (BNR) a lansat o monedă din aur ce are ca temă „300 de ani de la zidirea Bisericii Kretzulescu din Bucureşti”. Această piesă are valoarea nominală de 100 de lei, diametrul de 21 de milimetri, este rotundă, are o greutate de 6,452 de grame și are un cant cu zimți. Pe cealaltă parte a monedei se găsește o imagine cu Biserica Kretzulescu din Capitală, dar are și incrpiționat pe ea anul 2022, valoarea nominală „100 LEI”, stema țării noastre și inscripția „ROMÂNIA”. De asemenea, pe monedă se găsește și un detaliu de arhitectură al bisericii, dar și inscrpițiile „Biserica Kretzulescu” și „300 ANI”.

„Monedele din aur, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare, precum şi de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central”, este mesajul menționat într-un comunicat al Băncii Naționale a României (BNR).