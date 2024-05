Justitie Coldea și traiul de lux. Cum a reușit fostul general să trăiască pe picior mare deși era bugetar







Florian Coldea a preferat dintotdeauna traiul de lux, așa că a făcut tot ce i-a stat în putință să trăiască bine. Potrivit informațiilor din spațiul public, unul dintre cei care l-a ajutat în acest demers a fost Sebi Ghiță. De altfel, omul de afaceri este cel care a devoalat că a mers alături de general în mai multe vacanțe. Unele exotice, altele la parcuri de distracții, toate de zeci de mii de euro.

”La începutul lui 2010 în debutul lunii februarie am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Era înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă, înt-o insulă exotică.

Trai de lux pe spatele unora și altora

Am stat împreună (n.r. cu generalul Coldea) şi se poate verifica uşor. Am stat la Hilton Seychelles SPA. Dintr-o întâmplare am găsit acasă pliantul de la hotel. Am stat 10 zile şi îmi aduc aminte că îl rugam să-l ajute pe Ponta să câştige alegerile PSD, însă Coldea îmi spunea că Băsescu nu-l vrea pe Ponta. (…) Vă mai dau doar un exemplu de astfel de vacanţă şi o poză cu familiile la Disney Land, la Paris, în poză apare doamna general Dorina Coldea, soţia domnului Coldea”.

Potrivit lui Sebastian Ghiță, cei doi împreună cu familiile au mai mers și în Toscana, o altă vacanță achitată de omul de afaceri. Încă o dovadă a faptului că generalului îi place viața bună a fost apariția sa controversată la un festival românesc din Dubai.

Festivalul din Dubai, locul în care Coldea a stat față-n față cu trecutul

De altfel, la acel eveniment a fost foarte aproape de a fi bătut de un om de afaceri care a fost inculpat într-unul dintre dosarele făcute de Kovesi. Este vorba despre Sergiu Diacomatu care se dusese țintă către Coldea.

A fost oprit în drumul său de către apropiații generalului. Cert este că și acolo, Coldea a beneficiat de tratament preferențial. A stat la masa VIP, printre vecini s-a numărat și Codin Maticiuc, iar sumele cheltuite au fost amețitoare.