COLDEA a plecat, dar s-a REINVENTAT. „Fantoma albă”, REGELE planului pregătit pentru MITINGUL DIASPOREI, în care apar și DOI COLOȘI DIN PSD. ADN-ul adevăratului STAT PARALEL. Breaking news

O intervenție telefonică la un important post de televiziune a bulversat tot ce se știa despre culisele STATULUI PARALEL, care, culmea, a atins inclusiv protestele de la 10 august, din fața sediului Guvernului. Nimic nu este întâmplător în viață și conform dezvăluirilor incendiare făcute de un personaj cu multe informații și conexiuni, nimic nu a fost întâmplător nici la mitingul Diasporei. Rezervistul Florian Coldea, fost prim adjunct al SRI, apare în prim-plan alături de omul său din umbră, dar și de un colos al PSD. Concluziile lansate de acesta la tv îl indică drept mare beneficiar al celor întâmplate în Piața Victoriei pe însuși Liviu Dragnea, liderul social-democraților contestat din ce în ce mai vehement chiar după violențele de lângă Guvern.





@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }

Cozmin Gușă a declarat că operațiunea din 10 august a fost coordonată de „rămășițele statului paralel”, din care Liviu Dragnea face parte, deși îl acuză frecvent, informează realitatea.net

„Nimeni nu răspunde la întrebarea esențială legată de provocatori, pe de o parte, Cine au fost ăștia? Pentru că sigur nu a fost diaspora. Pe de altă parte, legat de acțiunea jandarmilor și cine a a generat acest comportament. Astea sunt întrebările care ar trebui puse”, a declarat Gușă.

Acesta a adăugat că „fantoma alba”, bărbatul îmbrăcat în alb care a coordonat acțiunea jandarmilor din Piața Victoriei, este un vechi colaborator a lui Florian Coldea în descinderile în fortă a domiciliul unor politicieni, cu scopul de a fi intimidați.

Gușă reia o informație apărută ieri, în care se spune ca Liviu Dragnea este în prezent la Scroviștea.

„Planul pentru 10 august a fost făcut la Scroviștea, lângă reședinta lui Liviu Dragnea, unde unii jurnaliști importanți se relaxează, iau bani de la Dragnea și unde Coldea este omniprezent în momentele foarte importante. Domnul Paraschiv este un colaborator foarte important a lui Coldea, din momentele în urmă cu câțiva ani trupele speciale ale Jandarmeriei mergeau acasă la oameni dimineața, spărgeau uși, percheziționau, puneau mitraliera la cap, iar toate astea erau făcute în scop de intimidare și împotriva legii, nu erau argumente pentru care acei oameni să fie luați la 5 dimineața.

Faptul că acest domn Paraschiv care a coordonat acele atrocități este atât de apărat azi și de către cine mi-a confirmat că planul de Scroviștea a fost pus la cale de Coldea, în sprijinul lui Dragnea”, a adăugat Gușă.

Consultantul politic a mai declarat că persoanele care au provocat în Piața Victoriei ar fi vorbitori de limbă rusă, „oamenii lui Plahotniuc”, îmbrăcați cu tricouri negre și se întreabă cine a provocat jandarmii să acționeze, să sperie protestatarii.

„Eu am niște răspunsuri. Aștept sa fiu contrazis pe cale logică. Nu am nicio îndoială că Florian Coldea, care se lăfăie pe la Monaco, a coordonat de la distanță acest plan pentru că acest corp operațional condus de acest Paraschiv (bărbatul îmbrăcat în alb – n.r.) se afla în legătură cu Coldea și statul paralel din care a făcut parte inclusiv Dragnea. Ăsta e un scenariu de coșmar pe care îl avem în acest moment și așa se explică presiunile mediatice pentru salvarea acestui domn Paraschiv, care nu are ce să spună pentru că există filmările, plângerile penale, oamenii care au suferit și toți cei care au făcut asta pentru a apăra o democrație foarte slabă.”

Consultantul a adăugat că înregistrările dintre jandarmii prezenți în piață arată că acțiunea a fost coordonată și așteaptă ca instituțiile statului să afle adevărul.

Acesta pune totul în seama apropierii lui Florian Coldea de Liviu Dragnea după ce Președintele Iohannis ar fi refuzat să îl recupereze la Cotroceni, în calitate de consilier.

„Elemente legate de Paraschiv, iar acum PR-ul din jurul lui Paraschiv vine să ne demonstreze că planul de la Scroviștea a fost coordonat de Coldea și pus în aplicare împotriva statului român, împotriva manifestanților pașnici. Oamenii din piață care au suferit nu meritau asta, au venit cu inima curată, în beneficiul statului român. Dacă pierdem statul de drept, o să vedem aceste gorile politice care întorc țara în favoarea lor și nu o să ne placă să trăim aici”, a mai completat Cozmin Gușă.

Pagina 1 din 1