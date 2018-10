ACUZAȚII grave ale COLABORĂRII SRI-DNA: „Dacă nu voi da această DECLARAȚIE, voi avea de SUFERIT”

În ședința Curții de Apel, fosta prietenă a primarului Gheorghe Nichita, Adina Samson, a povestit cum a fost instruită de ofițerii SRI și procurorii DNA să îl denunțe pe primar.





Adina Kramer, fostă Samson, a povestit în fața completului de judecată al Curții de Apel modalitățile în care a fost insturită de SRI și DNA pentru a face denunțuri împotriva fostului primar PSD de Iași, Gheroghe Nichita.

Conform Adinei Kramer, declarațiile sale au fost, în final, distorsionate iar în rechizitoriu au fost incluse fapte aproape în totalitate diferite, informează luju.ro.

Șeful Secției I DNA, procurorul Gheroghe Popovici a pretins că nu a existat o echipă operativă comună SRI-DNA.

Gheorghe Nichita, fostul edil al Iașului, a fost trimis în judecată pentru fapte de luare de mită pentru implementarea proiectului „Sistem De Management de Trafic în Municipiul Iași”, în contextul fluidizării traficului rutier și pietonal.

DNA a susținut că mita a fost mascată într-un comision de 10% din contract, achitarea unor echipamente electronice, deplasări în China.

„Adina Kramer: Am fost contactata de catre DNA Bucuresti, in timp ce ma deplasam spre casa. Mi s-a spus sa opresc masina pe dreapta. Mi s-a indicat locul intalnirii: gangul spre magazinul Moldova din Iasi, pe o straduta laterala. Mi s-a indicat masina in care sa ma urc: un automobil Dacia Logan alb. M-am conformat. In masina se aflau doua persoane. S-au recomandat a fi de la DNA Bucuresti. Am fost condusa catre o camera de hotel din zona Tudor Vladimirescu (campus). Acolo mai erau doua persoane, care s-au recomandat a fi de la DNA Bucuresti si SRI. Mi s-a solicitat o declaratie impotriva lui Nichita Gheorghe, ca martor protejat, motivandu-se ca Nichita Gheorghe ar fi o persoana periculoasa pentru mine, ca viata mi-ar fi pusa in pericol si ca Nichita Gheorghe ar fi contactat o persoana din Londra, care s-ar deplasa catre Iasi, special ca sa ma ameninte. Mi s-a spus ca daca nu voi da aceasta declaratie, situatia va escalada impotriva mea si ca voi avea de suferit. Am refuzat. Mi s-a spus ca daca ma razgandesc, sa-i contactez, sa dau respectiva declaratie.

Timp de aproximativ 10 zile, am fost contactata telefonic de 3-4 ori pe zi, pana la 25 aprilie 2015, cand ma aflam la o terasa din complexul Palas (n.r. situat in centrul orasului), impreuna cu o cunostinta. Au venit doi barbati la masa noastra si au amenintat persoana respectiva. I-au spus: 'pleci urgent din Iasi'. M-am speriat foarte tare, i-am contactat pe cei de la DNA Bucuresti si am spus ca vreau sa dau acea declaratie. Ei mi-au raspuns ca am luat decizia cea mai buna si ca pe 27 aprilie, la ora 5 dimineata, ma astepta o masina in fata blocului in care locuiesc, urmand sa ma conduca la DNA Bucuresti. La ora respectiva, am coborat si m-am urcat in masina. Am fost dusa la parcarea de langa McDonald's (n.r. din zona garii). Acolo m-a preluat alta Dacie Logan, unde se aflau doua persoane, de la DNA Bucuresti. Pe drum, mi s-au pus intrebari insistente despre Nichita Gheorghe, despre relatiile dumnealui cu mai multi oameni de afaceri din Iasi: Iulian Dascalu, Gabriel Mardarasevici si Doru Turcanu. (…)

Acea declaratie nu a fost redactata si semnata de mine, dar o mentin, insa partial.

Judecator Antoaneta Nedelcu: Corespunde adevarului?

Adina Kramer: Partial da.

Nedelcu: Ce nu mentineti?

Kramer: Anumite formulari nu-mi apartin. N-as putea spune care – nu am declaratia in fata.

Pe 28 aprilie 2015, am fost sunata la serviciu de la DNA Bucuresti, spunandu-mi-se ca dupa serviciu voi fi preluata de o masina si dusa la o vila de protocol a SRI (…) aflata in Gura Humorului. (...) Acolo am stat doua nopti fara niciun mijloc de a comunica cu familia. Pe 30 aprilie, am fost dusa inapoi spre iasi si lasata in parcarea din fata Palatului Culturii, unde era masina mea. Masina a fost perchezitionata. Apoi, in drum catre Politia Iasi, mi-a fost perchezitionat calculatorul. Am semnat procesele verbale de perchezitie si am fost dusa catre Bucuresti cu masina, impreuna cu colegul meu de serviciu. (N.r. declaratia de la DNA Bucuresti a fost data pe 1 mai.) (…).

Adina Kramer: Mi-au fost adresate intrebari despre eventuale relatii de afaceri ale lui Nichita Gheorghe cu oameni de afaceri din Iasi. Am declarat ca nu stiu despre relatiile lui de afaceri. (…)

Adina Kramer: Am fost intrebata despre achizitionarea unor echipamente electronice pentru apartamentul din zona Tudor Vladimirescu, in care am locuit o perioada scurta de timp. Aceste echipamente electronice le-am achizitionat impreuna cu colegul meu (…) Chisca Costel (…) – o parte pe numele lui, o parte pe numele meu. Este vorba despre o combina frigorifica, un cuptor si un aragaz cumparate de la Altex, in 3 transe. Apartamentul nu era al meu, dar mi-a fost pus la dispozitie de colegul meu. Echipamentele au fost cumparate in perioada ianuarie-mai 2014. O parte din bani i-am primit de la Nichita Gheorghe, in transe. Banii nu i-am primit eu personal, ci colegul meu, de fata cu mine. Nu mai stiu exact suma cu care am contribuit. Sumele in ianuarie au fost mici (circa 3.000 de lei). Ultima transa (mai 2014) a fost de 7-8.000 de lei.

