Codin Maticiuc despre cum e să ai trei copii: Atunci îți apare călcâiul lui Ahile

Sursa: Facebook/ Codin Maticiuc

Codin Maticiuc, în vârstă de 42 de ani, este părintele a două fetițe împreună cu Ana Pandeli, iar partenera sa mai are un băiat din prima sa căsătorie, cu care actorul are o relație excelentă. În realitate, el consideră că are trei copii, deoarece l-a cunoscut pe băiat când acesta avea doar patru ani.