Cod galben de vânt înainte de Revelion. Rafale puternice, ninsori slabe și ghețuș pe drumuri în mai multe regiuni ale țării

Republica Moldova intră în ultimele zile ale anului sub semnul vremii instabile. Vântul puternic, ninsorile slabe și formarea ghețușului pe carosabil determină autoritățile să avertizeze populația asupra riscurilor sporite, în special în contextul deplasărilor din perioada sărbătorilor de iarnă.

În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare Cod galben de vânt, valabilă pentru regiunile de nord, centru și pentru mai multe raioane din sudul Republicii Moldova. Avertizarea este în vigoare din 30 decembrie, ora 20:00, până pe 31 decembrie, ora 17:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului din sectorul nord-vestic, cu rafale ce pot atinge viteze de 15–18 metri pe secundă.

Meteorologul Natalia Gherasimov explică faptul că asemenea fenomene sunt caracteristice lunii decembrie și nu reprezintă o situație ieșită din comun pentru această perioadă.

„Este ceva normal pentru această perioadă, în special în luna decembrie, când gradienții atmosferici pot provoca intensificări ale vântului. Și zilele trecute am fost sub Cod galben. Astăzi, vântul este mai slab comparativ cu intensitatea din zilele anterioare. Astfel de intensificări, dacă ne uităm la istoricul meteorologic, se întâlnesc practic în fiecare an în această perioadă”, a declarat Natalia Gherasimov.

Pe 31 decembrie sunt prognozate ninsori slabe, iar pe drumuri se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți de deplasare, mai ales în orele de seară și pe timpul nopții. În noaptea dintre ani, temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între minus 10 și minus 5 grade Celsius.

Ziua de 31 decembrie va aduce temperaturi cuprinse între minus 4 și plus 1 grad Celsius, iar începutul lunii ianuarie va fi marcat de o scădere suplimentară a valorilor termice.

„Dacă pe 31 decembrie ziua vor fi între minus 4 și 1 grad Celsius, atunci prima zi a lunii ianuarie va fi mai rece: între minus 6 și minus 1 grad. Începând cu 2 ianuarie, maximele vor fi în ușoară tendință de creștere. Pentru 2 ianuarie se prevăd până la 5 grade, iar pe 3 ianuarie până la 9 grade Celsius”, a mai spus meteorologul.

În contextul Codului galben, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale și să nu parcheze autovehiculele sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să adapteze stilul de conducere la condițiile meteo și să păstreze distanța de siguranță între vehicule. Pietonii sunt rugați să evite zonele cu arbori bătrâni, clădiri degradate sau construcții nesigure.

Autoritățile municipale au anunțat că sunt pregătite să intervină în teren, în cazul apariției unor situații problematice. Locuitorii sunt îndemnați să sesizeze orice incident la Dispeceratul Central Municipal, la numerele de telefon (022) 22-22-67, (022) 22-26-04, sau să apeleze Serviciul Unic de Urgență 112.

Amintim că un Cod galben de vânt a fost în vigoare și în intervalul 26–29 decembrie. Atunci, salvatorii au intervenit în peste 30 de cazuri pentru lichidarea consecințelor vântului puternic, cele mai multe intervenții fiind pentru înlăturarea copacilor doborâți.

Între timp, mai multe drumuri din Republica Moldova sunt afectate de ninsori și formarea ghețușului pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că drumarii intervin cu materiale antiderapante în raioanele Cantemir, Basarabeasca, Ocnița, Comrat, Călărași și în alte zone ale țării.

AND recomandă șoferilor să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte distanța de siguranță între vehicule.

În caz de urgență sau pentru solicitarea intervenției, participanții la trafic pot contacta Serviciul Operativ al AND, disponibil non-stop, la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117, inclusiv prin Viber sau WhatsApp.

Drumarii anunță că rămân mobilizați pentru a menține circulația în condiții de siguranță pe toate sectoarele afectate de vremea nefavorabilă.