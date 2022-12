Cod galben de ninsori, viscol și polei. 12 județe, vizate de avertizare ANM

Meteorologii Administrației Națioanale de Meteorlogie (ANM) au emis o avertizarea meteo de Cod galben care este valabilă în intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 08:00. Sunt vizate 12 județe din țară unde va ninge și viscoli. În plus, se va depune și polei. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi (14/15 decembrie), în Munții Banatului și în Carpații Meridionali va ninge viscolit determinând scăderea vizibilității.

Meteorologii au mai informat că se va depune strat de zăpadă și vor fi rafale de 70…90 km/h. În avertizarea ANM se mai precizează că mai ales în prima parte a nopții va ninge moderat cantitativ și local se va depune strat de zăpadă în vestul și nord-vestul Oltenei, precum și în sudul Banatului. În aceste zone, vântul va sufla cu peste 55…60 km/h.

Avertizare de precipitații mixte și polei

Meteorologii au emis și o informare meteo de precipitații mixte și depuneri de polei. Aceasta este valabilă pentru intervalul 14 decembrie, ora 18:00 – 15 decembrie, ora 10:00. În intervalul menționat în jumătatea sudică a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest temporar se vor semnala precipitații. Mai mult decât atât, precipitațiile vor fi mixte în Oltenia, sudul Banatului și în nordul Munteniei și predominant sub formă de ploaie în celelalte regiuni. Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10…15 l/mp, îndeosebi în sud-vest, informează ANM.

Avertizările meteo emise de ANM vin după ce în ultimele zile au fost înregistrate temperaturi neobișnuite pentru această perioadă din an. În unele zone din țară s-au înregistrat în weekend chiar și 21 de grade Celsius. În plus, meteorologii au anunțat că mercurul din termometre va scădea chiar și cu 10 grade Celsius de la o zi la alta. Este important de precizat că ziua de miercuri, 14 decembrie, va fi cea mai rece a acestei săptămâni. Temperaturile scăzute se vor resimți pe tot teritoriul țării și vor fi sub 0 grade Celsius.