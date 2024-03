Politica Coaliţia a decis candidaturi comune PSD-PNL pentru alegerile locale







După ce săptămâna trecută Nicolae Ciucă declara că cei din coaliție analizează varianta unor candidaturi comune PSD-PNL pentru alegerile locale în mai multe județie, aceștia au luat deja o decizie.

Așadar, în urma discuțiilor avtute de coaliția PSD-PNL, pe 9 iunie la alegerile locale vor fi candidaturi comune în municipiile Brașov (PNL) și Bacău (PSD), candidaturi comune în Timiș: CJ la PSD și Timișoara la PNL.

În analiză se află și posibilitatea unor candidaturi comune în Satu Mare și Mureș, însă hotărârea nu a fost încă luată de coaliție.

De asemenea, în Capitală, pentru sectorul 1 va candida un reprezentant al PNL, în timp ce în sectoarele 2 și 5 vor fi candidați ai PSD.

Ce spunea Nicolae Ciucă despre deciziile coaliției PSD – PNL

Joi, 21 martie, Nicolae Ciuca declara că varianta listelor comune PNL-PSD pentru alegerile locale din municipiile Timișoara, Brașov și Bacău este în proces de analiză și că o decizie va fi luată exclusiv pe baza argumentelor electorale, nu "pe intuiția cuiva anume"

„În acest moment, şi nu am făcut niciun secret, aşa cum la municipiul Bucureşti şi la sectoare am găsit formula de a candida pe liste comune, ne propunem aceeaşi abordare în municipiile reşedinţă de judeţ acolo unde nu sunt primari PNL sau PSD. Aici discutăm de municipiile Timişoara, Braşov şi Bacău, motiv pentru care am discutat cu preşedintele filialei Timiş", a spus Ciucă, joi, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

El a explicat că „datoria” PNL este găsirea formulei care să asigure câştigarea alegerilor.

„Dincolo de ceea ce reprezintă analiza şi perspectiva pe care dumnealor o au la nivel local, datoria noastră este să găsim formula prin care cu adevărat să putem să ne asigurăm câştigarea Primăriei Timişoara, pentru că este simbolul a tot ceea ce a reprezentat dreapta în politica din România. Nu s-a luat încă o decizie, încă avem negocieri în coaliţie şi atunci când vom avea perspectiva că ne apropiem de final, cum am procedat şi la Bucureşti, (...) am discutat cu toţii în interiorul conducerii executive a Partidului şi conducerea filialei Bucureşti, la fel vom proceda şi la celelalte judeţe şi vom găsi o formulă potrivită", a adăugat Ciucă.

Coaliția merge pe varianta unui candidat comun și la Primăria Capitalei

Doctorul Cătălin Cîrstoiu a fost oficial desemnat de coaliția PSD-PNL ca fiind candidatul comun pentru funcția de primar al Capitalei. Fără experiență politică anterioară, medicul a fost preferat în fața fostului primar al Capitalei, Gabriela Firea, și ministrului Sebastian Burduja de către cele două partide. În schimb, aceștia doi vor face parte din echipa de campanie a doctorului. Cătălin Cîrstoiu va intra în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, concurează împotriva lui Cristian Popescu Piedone, care și-a anunțat oficial candidatura duminică, și împotriva lui Nicușor Dan, actualul primar, susținut de o alianță formată din USR, PMP și Forța Dreptei.