,, În ultimele zile, în capitală au fost înregistrate 160 de noi cazuri pozitive, puține, dar totuşi destule, dacă ne gândim că este cel mai mare focar înregistrat din luna februarie”, comentează jurnaliștii de la EURONEWS, care spun că epidemiologul Wu Zunyou, șeful Centrului Chinez pentru Prevenire este foarte sigur pe situaţie.

„Pot spune că epidemia de la Beijing este ţinută sub control, am răspuns rapid de îndată ce am descoperit noul focar, l-am identificat și am luat măsurile necesare, evitând infecțiile suplimentare și reducând la minimum epidemia”.

Au fost izolate doar câteva cartiere, deși autoritățile le cer locuitorilor să nu călătorească și să evite aglomerația.

În China, continuă campania de testare în masă, o sută de mii de lucrători sanitari cu mai multe laboratoare mobile, testează persoanele pe teren. Astfel, în 5 zile au fost efectuate peste 350 de mii de teste”, a precizt epidemiologul Wu Zunyou.

Potrivit EURONEWS, în această parte a lumii, foarte îngrijorătoare este şi situaţia din India, unde guvernul insistă pe calea scăderii progresive contagierilor, în ciuda creșterii îngrijorătoare a cazurilor. Ţara are peste 10.000 de cazuri noi pozitive, cifre similare înregistrându-se doar în Statele Unite și Brazilia.

În Brazilia, există în jur de un milion de cazuri de persoane infectate, aproximativ 50 de mii de decese, o realitate ignorată doar de președintele Jair Bolsonaro, care continuă să încurajeze în mod neîncetat reluarea activităților și redeschiderea. În ultimele zile, totuși, chiar şi el a apărut în public purtând masca pe. Pentru prima dată.

Sursa citată susține că, în această fază de conviețuire cu virusul, în Europa situaţia diferă de la caz la caz.

În Islanda, de exemplu, numărul testelor efectuate în ultimele zile a crescut, acestea fiind efectuate şi celor sosiţi din străinătate. Dintr-o mie de teste efectuate, au ieşit pozitive 5 persoane, iar doi români au fost arestați pentru nerepectarea carantinei. Se pare că un ofițer de poliție a contractat infecția după i-a arestat pe cei doi. Autoritățile islandeze cer vigilență și prudență extremă.

,,Situația din România rămâne delicată. Unele spitale sunt închise, deoarece nu mai există locuri, în ultimele ore s-au verficat 320 de cazuri noi, 22 de decese şi 178 de noi spitalizări la terapie intensivă. Autoritățile nu încetează să le ceară oamenilor să poarte mască.

Atenție extremă și în Portugalia, care înregistrează 300 de cazuri noi pe zi, în Algarve, în fermecătorul oraș Lagos, 40 de cazuri noi sunt atribuite unei petreceri care a avut loc weekendul trecut, în timp ce joi, au fost înregistrate peste 320 de cazuri noi.

Până în prezent, țara a înregistrat peste 38.000 de cazuri și mai mult de 1.500 de decese”, a mai precizat sursa citată.

Sursa: Rador