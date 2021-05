Mai multe surse familiare cu această problemă, citate de CNN, spun că, deși Pentagonul și alte agenții care cercetează problema nu au ajuns la concluzii clare cu privire la ce s-a întâmplat, faptul că un astfel de atac ar fi putut avea loc atât de aproape de Casa Albă este deosebit de alarmant.

Știre CNN: US investigating possible mysterious directed energy attack near White House

Oficialii Apărării i-au informat pe parlamentari în Senatul și Comitetele Serviciilor Armate ale Camerei cu privire la această chestiune la începutul acestei luni, inclusiv cu privire la incidentul de lângă Casa Albă. Incidentul care a avut loc în apropierea Elipsei, peluza mare ovală din partea de sud a Casei Albe, a îmbolnăvit un oficial al Consiliului de Securitate Națională, potrivit mai multor actuali și foști oficiali americani și surse familiare cu problema.

Într-un episod separat din 2019, un oficial de la Casa Albă a raportat un atac similar în timp ce își plimba câinele într-o suburbie din Virginia, chiar lângă Washington, a raportat GQ anul trecut.

Simptome ciudate

Cei bolnavi au raportat simptome similare cu personalul CIA și al Departamentului de Stat afectat peste hotare, iar oficialii au început rapid să investigheze incidentul ca un posibil atac de „Sindromul Havanei”. Acest nume se referă la simptome inexplicabile pe care personalul SUA din Cuba a început să le întâmpine la sfârșitul anului 2016 – un set variabil de plângeri care include urechi, vertij, dureri de cap puternice și greață, uneori însoțite de un „zgomot direcțional pătrunzător” neidentificat.

Zvonurile s-au învârtit de mult în jurul Washingtonului despre incidente similare în SUA. În timp ce episoadele recente din jurul Washingtonului par asemănătoare cu atacurile aparente anterioare care au afectat diplomați, ofițeri CIA și alți angajați americani care activează în Cuba, Rusia și China, anchetatorii nu au stabilit dacă incidentele sunt legate de cele care au avut loc în străinătate sau cine ar putea fi în spatele lor, spun sursele citate de CNN.

Congresul a fost informat

Oficialii Apărării care i-au informat pe parlamentari au spus că este posibil ca Rusia să fie în spatele atacurilor, dar nu au suficiente informații pentru a spune cu siguranță. Un alt fost oficialciuxate american implicat în anchetă la acea vreme a declarat că și China se numără printre suspecți.

SUA s-a străduit să înțeleagă aceste atacuri din 2016 și 2017, când personalul diplomatic și de informații din Cuba a început să raporteze simptome alarmante care păreau să apară din senin. Oficialii serviciilor de informații și apărare au ezitat să vorbească public despre incidentele ciudate, iar unii care au fost afectați s-au plâns public că CIA nu a luat problema în serios, cel puțin inițial.

Atacurile au dus în cele din urmă la o retragere semnificativă a personalului de la Havana sub administrația Trump. Personalul SUA din Rusia și China a raportat incidente similare, inexplicabile. Deși nu există un consens cu privire la cauzele simptomelor, un studiu sponsorizat de Departamentul de Stat a constatat că acestea sunt probabil rezultatul atacurilor de energie cu microunde.

O „piesă de putere birocratică”

Un alt mister din jurul „sindromului Havanei” este modul în care guvernul SUA analizează problema. Printre cei care investighează tiparul misterios al posibilelor atacuri se numără CIA, Departamentul de Stat și Departamentul Apărării.

Aproape de sfârșitul administrației Trump, Pentagonul a încercat să preia conducerea din frustrarea percepută că alte agenții nu fac suficient pentru a aborda problema.

„Știam că CIA și Departamentul de Stat nu iau acest lucru în serios și am vrut să facem lumină prin stabilirea grupului nostru de lucru”, a declarat Chris Miller, care era Secretar de Apărare în acea perioadă, pentru CNN.

Problemă serioasă

Liderii Pentagonului au înființat grupul de lucru pentru a urmări rapoartele despre astfel de simptome care lovesc personalul Departamentului Apărării peste hotare, un efort despre care Miller a spus că a fost intenționat parțial ca un „joc birocratic de putere” pentru a forța CIA și statul să ia problema mai în serios în propriul personal .

Miller a spus că a început să vadă rapoartele despre aceste simptome misterioase ca fiind o prioritate mai mare în decembrie, după ce a intervievat o presupusă victimă cu o vastă experiență în luptă. „Când a intrat acest ofițer și i-am aflat trecutul și a explicat într-un stil extraordinar de detaliat, dar mai militar, pe care aș putea să-l înțeleg, am înțeles că acest lucru este un fapt real”, a spus Miller. „Acest om fusese în luptă și știa să explice”.

CIA și-a început echipa de lucru în decembrie 2020 și și-a extins eforturile sub noul director William Burns, care a promis în timpul audierilor de confirmare să revizuiască dovezile despre presupusele atacuri asupra personalului CIA din străinătate, care au fost mult timp raportate public. Departamentul de Stat a numit un înalt oficial care să conducă răspunsul Departamentului la atacurile „Sindromului Havanei” din martie.

Un ofițer cu experiență adus în echipă

Miller l-a adus pe Griffin Decker, un funcționar public de carieră din cadrul Comandamentului pentru operațiuni speciale din SUA, pentru a întări echipa de anchetă. Miller spune că Griffin îi va raporta un nou caz „la fiecare două săptămâni”, deși a avertizat că sunt în căutarea unor raportări false, episoade psihosomatice sau hipocondrie. Unele dintre cazurile pe care le-au urmărit au inclus copiii și persoanele aflate în întreținerea personalului Departamentului Apărării din străinătate, a spus Miller.

Directorul de Informații Naționale Avril Haines a fost întrebat despre știrile CNN de către senatorul Jeanne Shaheen, congressman democrat din New Hampshire, la o ședință a Comitetului pentru Servicii Armate al Senatului, joi. Haines nu a discutat specific, dar a numit problema misterioaselor atacuri „extrem de importantă” și a adăugat: „În toată comunitatea de informații, liderii se concentrează pe această problemă”.

Haines a apărat, de asemenea, clasificarea informațiilor legate de atacuri, dar a declarat că membrii Congresului „ar trebui să aibă cu siguranță acces la informațiile clasificate”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat într-o declarație: „Casa Albă lucrează îndeaproape cu departamente și agenții pentru a aborda incidentele de sănătate inexplicabile și pentru a asigura siguranța și securitatea americanilor care servesc în întreaga lume. Având în vedere că evaluăm încă incidente raportate și că trebuie să protejăm confidențialitatea persoanelor care raportează incidente, nu putem furniza sau confirma detalii specifice în acest moment. ”

Greu de determinat cauza simptomelor

Într-un incident investigat, pușcașii marini dintr-o bază îndepărtată din Siria au dezvoltat simptome asemănătoare gripei la scurt timp după ce un elicopter rus a zburat deasupra bazei – ridicându-și îngrijorarea imediată că ar putea fi unul dintre aceste atacuri ciudate. Dar „s-a urmărit rapid, unde aveau mâncare proastă și unde nimeni altcineva de pe bază nu avea aceleași simptome”, a spus un fost oficial din SUA, care știa despre incident. De asemenea, un medic al apărării a stabilit că simptomele începuseră înainte de patrula rusească, a declarat un oficial al apărării pentru CNN.

Episodul din Siria evidențiază dificultățile cu care se confruntă oficialii americani în încercarea de a identifica dacă este sau nu este un atac. Simptomele variază adesea și oficialii încă nu au un sens clar asupra modului în care adversarul necunoscut face ceea ce face. Cel puțin un fost oficial al SUA, care cunoștea problema, a spus că anchetatorii încă nu au exclus complet posibilitatea ca simptomele să fie cauzate de un fel de fenomen natural, mai degrabă decât de o armă.

Un alt oficial al apărării SUA a confirmat că ancheta Pentagonului este în curs

Oficialul nu va oferi niciun detaliu, dar a spus: „Nu ne-am mai uita la asta dacă nu am avea motive serioase”.

„Nu este nimic mai important pe care secretarul Apărării să îl ia mai în serios decât siguranța, sănătatea și bunăstarea personalului nostru care servește în întreaga lume în apărarea valorilor și libertăților noastre”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby. „Orice îngrijorare cu privire la problemele care pun acest lucru în discuție este examinată cu atenție și se iau măsurile adecvate pentru a atenua riscurile pentru personalul nostru.”

Un raport din luna martie a Academiei Naționale de Științe a constatat că „energia direcționată, pulsată prin radiofrecvență” a fost cea mai probabilă cauză a setului ciudat de simptome. Deși raportul a fost scris cu atenție pentru a nu exagera concluziile sale, a oferit unele dintre cele mai clare dovezi publice până în prezent că incidentele ar putea fi atacuri, atribuind suferințele energiei „pulsate” sau „direcționate”.

Unele persoane au fost rănite grav în urma presupuselor atacuri, cel puțin un ofițer CIA de carieră fiind obligat să se retragă anul trecut și diagnosticat cu un traumatism cerebral.