Audienţa CNN, în cădere liberă! Fox News domină. Să fie din cauza acuzaţiilor preşedintelui Donald Trump că împrăştie Fake News?

Pe măsură ce CNN se pregătește să-și mute studiourile într-o clădire nou construită în New York City, rețeaua se confruntă cu o scădere drastică în ceea ce priveşte audienţa: cu 26% în aprilie față de aceeași lună acum un an. Cea mai mare audienta a CNN în timp real a fost cu mult sub un milion de telespectatori - 767.000 - în timp ce concurentele MSNBC şi Fox News au ocupat locul 2 cu un total de 1.660 de milioane de telespectatori, iar Fox News conducând toate televiziunile cu un total de 2.395 milioane.





