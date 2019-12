Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au decis să reducă pedeapsa inițială, de un an și nouă luni de închisoare, cu suspendare, aplicată de Judecătoria Cluj Napoca, care a decis ca medicul șef al UPU Cluj, Adela Golea să fie condamnată, pentru două fapte penale, instigare la favorizarea făptuitorului și instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

Magistrații de la Curtea de Apel Cluj au decis să o achite pe Adela Golea pentru prima infracțiune și să păstreze a doua condamnare, care era de un an și șase luni. În final, judecătorii au decis să păstreze această sentință, de un an și șase luni, care va fi suspendată. În plus, Adela Golea trebuie să execute 60 de zile de muncă în folosul comunității, la Primăria Cluj Napoca sau la o instituție de cult.

Adela Golea a fost condamnată după ce a decis să prioritizeze acordarea asistenței medicale de urgență în cadrul UPU Cluj, adică să salveze vieți în loc să se ocupe de ceea ce-i cereau polițiștii, anume recoltarea de probe de sânge de la șoferi. Mai multe despre acest subiect puteți citi AICI.

După condamnarea de la Judecătoria Cluj Napoca, Adela Golea nu a vrut să mai facă apel. Atunci a declarat că nu prea mai are încredere în justiție și că procesul din apel nu poate avea altă rezolvare, decât condamnarea.

„Nu cred că voi merge mai departe în acest proces. Acum vreau doar să-mi văd de viaţa mea personală, nu mai îmi rămâne altceva. Vom vedea cine va prelua sarcinile mele, eu nu voi continua la spital. Sunt un om demn, nu pot să le mai predau studenţilor şi să lucrez cu angajaţii când eu am dosar penal. Nu intenţionez nici să fac apel, nu cred că voi face. Nu voi face, pentru că eu ştiu cum a mers acest proces şi nu are niciun rost”, spunea Golea.

