Situația dintre cele două părți, ajunsă într-un punct critic, este detaliată în cadrul comunicatului.

„Noi, angajatii de la COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., operatorul serviciului public de salubrizare in raza teritoriala a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, ne adresam, prin acest Mesaj, locuitorilor din Sectorul 1, dar si, deopotriva, tuturor celor care lucreaza aici sau doar tranziteaza acest sector

Noi, cei de la Compania Romprest, suntem cei care, ziua si noaptea, in regim de continuitate, 24 de ore din 24 in fiecare zi a saptamanii, facem curatenie pe strazile si in spatiile publice din acest sector. Noi suntem cei care fac Curatenia sa para o stare de normalitate.

Fie ca va intalniti cu autospecialele verzi din programele noastre pentru colectarea deseului menajer, fie ca remarcati pe marginea drumului, dimineata devreme, sacii in care am strans deseurile din salubrizarea cailor publice, pe care colegii nostri le precolecteaza in programele lor, e clar, ne intalnim zilnic.

E adevarat, uneori venim prea devreme si va trezim dimineata din somn, va prezentam scuze, dar avem de colectat deseuri menajere de la 1.967 asociatii de proprietari si 30.392 gospodarii individuale

E adevarat, uneori mai blocam traficul, va prezentam scuze, dar programele noastre de curatenie stradala trebuie sa acopere un număr de 1.200 artere rutiere in lungime de 463 km.

In toata aceasta perioada complicata, in starea de urgenta si in starea de alerta, in care pastrarea sanatatii publice este cel mai mare deziderat la nivel mondial, noi, cei 3.000 de angajati de la Compania Romprest, am fost zi de zi la lucru, nu am interupt si nu am diminuat serviciul in beneficiul acestei comunitati in niciun moment. In fiecare zi, am spalat suplimentar strazile si trotuarele, sustinand, in domeniul nostru de activitate, campania #statiacasa, sub sloganul personalizat #noifacemcuratenie.

Ca in fiecare an, ne-am pregatit din vreme si pentru iarna, avem utilajele functionale si am contractat materialul antiderapant.

Am respectat toate clauzele contractuale, toate solicitarile autoritatii contractante, toate prevederile legislative.

Dar, se dovedeste ca suntem singuri in sustinerea acestui efort de a presta serviciul public in folosul cetatenilor Sectorului 1 la standardele pe care acestia le merita si cu care i-am obisnuit.

In ultimele 4 luni, incepand cu luna Iulie 2020, asiguram exclusiv din surse proprii sau atrase, cu angajarea de cheltuieli suplimentare, acest serviciu public in folosul cetatenilor. Practic, finantam integral Serviciul de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Astfel, in baza prevederilor contractului de delegare, conducerea Companiei a luat decizia de a limita temporar si gradual activitatile din cadrul serviciului de salubrizare, incepand cu data de 27.11.2020, decizie notificata in termenul contractual Autoritatilor locale si centrale.

Vom incerca sa limitam impactul pe care reducerea graduala a activitatilor serviciului il va avea asupra cetatenilor din acest sector si asupra orasului in general. Astfel, aceasta limitare temporara de activitate NU va afecta colectarea deseurilor menajere de la populatie si de la agentii economici.

Din grija pentru cetateni si pentru mediu, am incercat sa evitam acest moment, am facut toate demersurile legale pentru a nu fi pusi in aceasta situatie, dar, am ajuns la epuizarea integrala a resurselor financiare.

Promitem ca, daca remedierea situatiei nu va intarzia si apelurile noastre vor avea un raspuns din partea autoritatilor, vom incerca sa evitam pana in ultimul moment sistarea serviciului public de salubrizare in Sectorul 1.

Dar, va rugam sa ne intelegeti. Noi nu dispunem de alocari bugetare, noi nu colectam taxe si impozite, noi nu aplicam amenzi. Noi suntem o companie privata, care are ca unica sursa de venit prestarea unei activitati economice.

Si, mai e ceva… si pentru copiii si parintii nostri vin Sarbatorile de iarna.

Suntem convinsi ca ne veti intelege si ne veti sustine, si va multumim pentru asta.

Va uram ca Sarbatorile de iarna sa va gaseasca sanatosi!

Cu prietenie,

Cei 3.000 de angajati ai Companiei Romprest Service SA”, se arată în comunicat.